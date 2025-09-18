Dans la dynamique impulsée par le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, le Conseil National de la Transition, sous le leadership de son Président, Dr Dansa Kourouma, s’est imposé comme un acteur central de la campagne référendaire en cours, auprès du Gouvernement.

Fidèle à sa mission et animée par un sens élevé de responsabilité, l’institution a mobilisé toutes ses énergies afin de rendre cette campagne à la fois mémorable et inclusive.

Conscient de l’importance de l’événement pour l’avenir du pays, le CNT a mis à la disposition des autorités administratives, déconcentrées, décentralisées, morales et religieuses, des lots conséquents de chemises, bazins, t-shirts, casquettes et fanions. De Conakry à Yomou, le paysage national a été habillé aux couleurs de la campagne, avec des slogans porteurs d’espoir et d’espérance pour les générations actuelles et futures.

Pour marquer l’ampleur de son engagement, le Conseil National de la Transition a doté la campagne d’un important lot de supports mobilisateurs : 500 000 t-shirts, 250 000 casquettes, 1 million de drapeaux et fanions frappés du « Oui », 100 000 chemises manches courtes, ainsi que 1 000 ensembles de boubous trois pièces offerts aux imams, aux chefs coutumiers et aux sages.

Des villes aux villages, les rues ont été habillées aux couleurs du ruban tricolore, donnant à chaque localité un décor patriotique inédit, reflet de l’effort national orchestré par le CNT. Par ailleurs, le déploiement des conseillers nationaux et de l’administration parlementaire à travers tout le territoire a permis de renforcer et d’accompagner efficacement la dynamique de la campagne référendaire.

Loin d’un simple décor, ces initiatives ont permis de créer une atmosphère festive et fédératrice, où citoyens et acteurs politiques se sont retrouvés dans une osmose patriotique.

La présence des représentants du CNT sur le terrain illustre la volonté de proximité et d’engagement de l’institution parlementaire. Des grandes villes aux localités les plus reculées, les conseillers nationaux ont porté le message d’unité et de dignité, contribuant ainsi à consolider la confiance des populations dans le processus.

En soutenant activement cette campagne, le CNT démontre qu’il demeure l’un des piliers essentiels de la Transition, œuvrant dans l’esprit de la vision du Chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya : bâtir une Guinée rassemblée, refondée, pour le bien-être des Guinéens.