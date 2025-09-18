À quelques jours du scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025, le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé ce jeudi 18 septembre à la nomination des membres de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel (ONASUR).

Cet organe, chargé d’assurer le suivi et la transparence du processus, sera présidé par le Docteur Sékou Koureissy Condé, ancien ministre.

Composition de l’ONASUR

Le décret présidentiel désigne comme membres :

Madame Mariama Diallo Sy, ancienne ministre et présidente du Réseau des Femmes Africaines Leaders de Guinée (AWLN) ;

Docteur Michel Jeannette Tolno, enseignant-chercheur à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia ;

Monsieur Mamadou Sanoussy Bah, conseiller du président du Conseil national de la Transition (CNT) chargé des affaires religieuses ;

Madame Maïmouna Traoré, cheffe de division des commissions parlementaires au CNT ;

Monsieur Ousmane Diaby, juriste consultant, représentant du CNT ;

Monsieur Pierre Lamah, magistrat, président de la première chambre civile, économique et administrative, représentant de l’Association des magistrats ;

Maître Pépé Antoine Lamah, avocat, représentant de l’Ordre des avocats de Guinée ;

Monsieur Lamine Bamba, représentant du Conseil national des organisations de la société civile (CNOSC) ;

Monsieur Seydouba Bangoura, représentant de la Coalition nationale des organisations de la société civile (CONASOC) ;

Monsieur Lanfia Ibn Mohamed Condé, représentant de la Plateforme des citoyens unis pour le développement (PCUD).

Le texte présidentiel rappelle qu’en vertu de l’article 14 de la Loi L/2025/012/CNT du 25 avril 2025, les autres postes du bureau de l’ONASUR – à savoir le vice-président, le premier et le second rapporteur ainsi que le trésorier – seront élus par les membres de l’Observatoire eux-mêmes. Ces résultats feront ensuite l’objet d’une confirmation officielle par décret.