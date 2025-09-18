Les ministres des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, et des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, ont assisté aux premiers essais d’extraction du minerai de fer Simandou sur le site de Kérouané. Cette opération marque le lancement officiel de l’exploitation des blocs 1 et 2 du projet Simandou.

Au micro de la RTG, le ministre des Mines a mis en avant la qualité exceptionnelle du gisement . « Il s’agit de l’une des meilleures teneurs de minerai de fer au monde. Comme on le dit, c’est du DSPO (direct site-port). Il n’a pas besoin d’être mélangé avant son exportation. Le minerai extrait sera transporté par convoyeurs jusqu’à la zone de stockage, puis chargé dans les trains », a-t-il expliqué.

Bouna Sylla a également présenté ce projet comme « une page décisive de l’histoire économique du pays », qu’il place sous le « leadership du général Mamadi Doumbouya ».

De son côté, le chef de la diplomatie guinéenne, Morissanda Kouyaté, a salué l’ampleur des infrastructures mises en place.

« Ce que nous avons vu dépasse les commentaires. Il y a quatre ans, rien de tout cela n’existait en Guinée. Aujourd’hui, nous maîtrisons nos ressources grâce au général Mamadi Doumbouya. Les Guinéens doivent en être fiers », a-t-il affirmé.

Selon les autorités guinéennes, cette étape symbolise l’entrée de la Guinée dans une nouvelle phase d’exploitation industrielle de ses ressources minières, avec l’objectif de transformer ce potentiel en véritable levier de croissance durable.