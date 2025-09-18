Invité de l’émission “Coup de projecteur” sur la RTG, ce mercredi 17 septembre, l’ancien ministre de la Sécurité, Madifing Diané, s’est exprimé sur le référendum constitutionnel prévu pour ce dimanche 21 septembre 2025. Il a salué les innovations apportées par la nouvelle Constitution, insistant sur le fait qu’elle répond aux préoccupations des Guinéens.

Dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel, la Guinée s’apprête à franchir une étape cruciale avec la tenue de ce scrutin référendaire. L’ancien gouverneur de Labé a souligné la “performance” du texte fondamental élaboré par le Conseil national de la transition (CNT).

“J’avoue que c’est le socle de toutes les constitutions qui se sont succédé jusqu’à celle que nous allons voter le 21 septembre 2025 (…) Les préoccupations sont nombreuses, les droits humains ont évolué. La loi est évolutive, elle doit pouvoir s’adapter aux circonstances de l’époque. Nous sommes dans une époque où tout le monde connaît tout le monde avec la nouvelle technologie. On est toujours à la connaissance de ce qui se passe ailleurs, on en tire toujours profit, et on s’améliore en conséquence. Donc cette constitution est performante”, a-t-il déclaré, mettant en avant les spécificités du texte.

Parmi les points saillants, Madifing Diané s’est particulièrement réjoui de l’accent mis sur le développement local.

“Une préoccupation a été accordée au développement local. La prospérité, elle parle de la localité. Décentraliser à la base la prospérité, si elle s’y installe, il est évident. Le projet ANAFIC, avoir retenu un pourcentage fixe sur les mines, les exploitations minières, et mettre cela au profit de nos populations, il est évident que cette constitution regarde mieux et en profondeur les préoccupations de nos populations rurales”, a-t-il expliqué, insistant sur le caractère inclusif du nouveau texte.

Selon lui, cette Constitution ne s’adresse pas uniquement à une élite ou à une classe sociale spécifique.

“Elle n’est pas faite pour les intellectuels. Elle n’est pas faite pour les riches. Elle n’est pas faite pour les politiciens qui cherchent à avoir le pouvoir. Cette constitution est au service de la population rurale, rigoureusement pour le bien-être des populations guinéennes, dans l’ensemble et dans sa diversité sur les questions essentielles, de la sécurité au développement social. Cette constitution est la synthèse des précédentes avec une amélioration nette dans la direction des populations guinéennes”, a-t-il conclu.