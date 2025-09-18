À 48 heures du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre, la mobilisation s’intensifie à travers le pays. Ce jeudi 18 septembre 2025, au quartier Camayenne, la structure Guinée Émergente et Prospère (GEP), en collaboration avec l’Office national de contrôle qualité (ONCQ) dirigé par Mohamed Kadiatou Sylla, a organisé une campagne de proximité pour inciter les citoyens à retirer leurs cartes d’électeur.

Dans son discours, Abdoulaye Camara, directeur général de l’Enseignement secondaire général et technique, et membre du bureau de la GEP, a expliqué les objectifs de l’initiative.

« L’objectif est d’expliquer à la population de Camayenne le contenu de la nouvelle Constitution, puis de les inviter à retirer leurs cartes d’électeur et leur montrer comment voter. C’est pourquoi nous allons directement vers les habitants pour échanger avec eux. Depuis 8 heures ce matin, nous faisons du porte-à-porte pour expliquer aux familles que cette Constitution est bénéfique, non pas seulement pour le président, le général Mamadi Doumbouya, mais pour tous les Guinéens… »

Selon lui, 95 % des citoyens de Camayenne ont déjà retiré leurs cartes d’électeur, un chiffre qui témoigne d’une forte mobilisation. « Nous sommes confiants qu’ils iront voter le 21 septembre et qu’il n’y aura pas de bulletins nuls à Camayenne », a-t-il affirmé.

Présente à cette campagne, la ministre du Commerce, Fatima Camara, a salué l’initiative et appelé les citoyens à poursuivre le retrait de leurs cartes.

« Je tiens à féliciter Guinée Émergente et Prospère pour avoir mobilisé jeunes et femmes autour de la sensibilisation. Cette forte participation montre que la population de Camayenne a compris les enjeux de la Constitution. Il ne faut pas laisser d’autres décider à notre place. Chacun doit prendre conscience de cet enjeu et marquer cette page historique de la Guinée en votant OUI pour cette Constitution qui nous ressemble et nous rassemble. »