Depuis son exil en Turquie, l’ancien président Alpha Condé a ordonné la suspension de Souleymane Dounoh, son ex-conseiller chargé de mission à la présidence de la République après que celui-ci ait demandé la tenue du congrès du RPG arc-en-ciel.

Interrogé sur cette question, le secrétaire général du RPG Arc-en-ciel, Saloum Cissé, a expliqué que la suspension est une sanction disciplinaire qui, selon lui, ne devrait pas être mise à la place publique. «Il y a des problèmes qu’on peut mettre sur la place publique, il y a également des problèmes endogènes que nous gérons entre nous. La suspension est une sanction disciplinaire, je ne voudrais pas qu’on en parle sur la place publique. Il (Souleymane Kéita, ndlr) n’est pas le porte-parole du parti, nous avons des porte-paroles et se sont eux qui peuvent mettre nos problèmes sur la place publique.

Il existe un règlement intérieur au sein du parti qu’il faut respecter et tout le monde à l’obligation de s’y soumettre. Le RPG est très bien hiérarchisé. Le président fondateur du parti c’est Alpha Condé et il peut ordonner la suspension d’un militant. Le président du parti c’est kassory, il est en prison donc on ne peut pas le consulter», a déclaré Saloum Cissé dans l’émission mirador de FIM FM, ce lundi 18 septembre 2023.