Le concours d’accès aux institutions d’enseignement technique a débuté, ce lundi 18 septembre 2023, sur toute l’étendue du territoire national. Les premières épreuves ont été lancées par les cadres du ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, au lycée 1er mars dans la commune de Matam.

Pour le secrétaire général dudit département qui a présidé la cérémonie, ce concours s’inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes engagées par le ministère de l’Enseignement technique depuis l’arrivée du CNRD au pouvoir.

Pour un meilleur processus de développement de l’économie nationale, le gouvernement de la transition, à travers le ministère de l’Enseignement technique mise sur la formation des ouvriers qualifiés, explique Youssouf Bhoundou Sylla, secrétaire général. Selon lui, l’organisation de ce concours permettra au département d’avoir des ouvriers qualifiés pour combler le déficit et répondre aux exigences des entreprises minières. C’est le cas du projet Simandou où 120 mille emplois sont attendus.

A en croire M. Sylla, toutes les dispositions sont déjà prises pour le bon déroulement de cet examen dans tout le pays. «C’est dans l’esprit d’avoir la qualité au niveau du ministère de l’Enseignement technique que nous avons exigé un certain nombre de rigueurs pour faire en sorte que ceux qui auront le concours puissent avoir un cursus leur permettant efficacement de renforcer leurs capacités, mais aussi être utiles pour le développement de l’économie nationale », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il souligne l’intérêt que le ministre Alpha Bacar Barry et les cadres de son département accordent à la formation professionnelle. « Grâce au leadership de M. Alpha Bacar Barry, les structures déconcentrées de Conakry à Yomou vont faire en sorte que nous puissions relever le défi de la formation professionnelle. Par le passé, on donnait des diplômes aux candidats sans pouvoir faire les cours pratiques nécessaires leur permettant d’avoir des crédits et être très forts pour pouvoir, soit, se prendre en charge ou être à la disposition des entreprises. Et avec tout l’investissement qui a été fait, vous avez vu les nouveaux équipements qui sont venus, les centres de formation professionnelle (CFP) rénovés et équipés. Je suis convaincu que dans un avenir proche, nous allons pouvoir mettre des ouvriers qualifiés à la disposition du secteur privé qui guide l’ensemble des filières, les programmes et autres que nous allons mettre à disposition pour qu’une fois diplômés que ces candidats ne puissent pas avoir des difficultés d’accéder au marché d’emploi», précise-t-il.

Cette année, ils sont à environ 25 mille candidats inscrits pour le concours d’accès aux écoles d’enseignement technique et la formation professionnelle qui se déroulera du 18 au 25 septembre prochain.