Comme annoncé précédemment, les enseignants contractuels sont massivement mobilisés devant les DPE et mairies dans plusieurs régions du pays, ce lundi 18 septembre 2023. Ils exigent le paiement de leurs primes par l’État guinéen et leur intégration à la fonction sans quoi, ils menacent de boycotter la rentrée scolaire 2023-2024.

De la commune urbaine de Kankan en passant par Mali, Siguiri etc; ces contractuels ont bâti le pavé de l’éducation guinéenne munis de pancartes et de tracts sur lesquelles on peut lire : ‘‘Mory Condé zéro’’, ‘‘Guillaume zéro’’, ‘‘Pas de salaire, pas de cours’’, ‘‘Vive l’intégration à la fonction publique’’.

Dans la préfecture de Siguiri, les grévistes ont été empêchés par les forces de l’ordre d’accéder dans l’enceinte de la mairie sans violence.

Il faut rappeler que ces manifestants répondent ainsi à l’appel conjoint du Collectif des professionnels de l’éducation et de la Coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée. Ils exigent ‘‘la paie des arriérés de 9 mois et 12 mois de prime selon la zone”.