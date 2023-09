En réaction à la déclaration du responsable fédéral de l’UFDG à Bronx, qui menace d’empêcher la délégation du président colonel Doumbouya d’accéder à la mosquée Futa Islamic Center, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a lancé un appel à la communauté peule résidant aux États-Unis.

Ousmane Gaoual Diallo exprime son indignation devant le fait que certains responsables de l’UFDG semblent mêler la religion et la politique, deux domaines sensibles, “propageant ainsi la haine avec l’aval de Cellou Dalein Diallo”. De plus, il affirme qu’il est “crucial de condamner fermement cette confusion entre la foi et la politique, car elle nuit à la crédibilité du parti. Garder le silence face à cette instrumentalisation religieuse à des fins politiques est inacceptable”, a-t-il dénoncé, tout en invitant les responsables de la communauté peule à condamner ces propos du responsable fédéral de l’UFDG.

La controverse

Selon Amadou Sadjo Barry, professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe, Ousmane Gaoual Diallo joue à un jeu “extrêmement dangereux” en incitant la communauté peule à prendre position dans l’affaire qui l’oppose à la mosquée de Bronx, à New York. “Dans un contexte où la question communautaire est explosive, et où persistent des préjugés et des stéréotypes dans les relations intercommunautaires, il est totalement irresponsable que Gaoual fasse référence à la communauté peule, surtout qu’il est difficile d’identifier une telle réalité d’un point de vue sociologique, à New York”, a déploré le philosophe dans une tribune.

L’ancien responsable de la commission citoyenneté active du FNDC a, lui aussi, condamné les propos du ministre porte-parole du gouvernement. “M. Gaoual, vous n’êtes pas légitime pour inviter la communauté peule à quoi que ce soit. Hier, vous invitiez cette communauté à se défendre contre l’injustice “, a dénoncé le rappeur Djanii Alfa.