Dans une note adressée aux français vivant en Guinée, la cheffe de la diplomatie française a alerté ses compatriotes sur les risques éventuels des “violences” dans la capitale Conakry.

A travers cette note consultable sur le site du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, dirigé par Catherine Colonna, les autorités françaises invitent leurs ressortissants vivant en à Conakry à la prudence et d’éviter surtout la route Leprince. “Des manifestations à caractère politique, susceptibles d’engendrer des violences sur la voie publique, ne sont pas à exclure. Il convient de redoubler de vigilance et de se tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation. Il est recommandé de se tenir éloigné des attroupements et d’éviter de circuler sur l’axe Leprince sur toute sa longueur”.