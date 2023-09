Le coordinateur des fédérations de l’UFDG de l’intérieur du pays s’est exprimé, ce lundi 18 septembre 2023, sur la manifestation projetée par les Forces vives de Guinée contre le Colonel Mamadi Doumbouya en marge de l’assemblée générale de l’ONU.

Pour Cellou Baldé, cette manifestation est la résultante du comportement de la junte au pouvoir depuis le coup d’Etat du 5 septembre 2021. Il regrette le non-respect des engagements pris par le CNRD. « Nous n’aurions pas souhaité aujourd’hui avoir des pro et anti CNRD. Nous aurions une effervescence des Guinéens dans la ferveur et dans la communion en train de recevoir un président de la transition même si c’est quelqu’un qui est auteur d’un putsch, mais qui aurait quand même respecté les engagements de départ. Donc ce sont les conséquences de tous les dénis qui font qu’aujourd’hui que nous avons des pro et anti CNRD du côté de New-York».

C’est justement le non-respect de ces engagements du CNRD qui, à en croire Cellou Baldé, a occasionné plus de 30 morts lors des manifestations. «Si le CNRD avait respecté ses engagements comme quoi personne n’allait mourir pour rien, que la justice allait être la boussole, avec cette justice qui se cherche aujourd’hui, on aurait pas enregistré 30 morts depuis le 5 septembre 2022 », estime Cellou Baldé.

Ce cadre de l’UFDG accuse le CNRD de baigner dans la corruption. Pour lui, les autorités ont sorti beaucoup d’argent dans le cadre de ce déplacement du Colonel Mamadi Doumbouya et sa délégation à New York. «Aujourd’hui, le CNRD est en train de distribuer de l’argent. La délégation qui est partie devant est en train de distribuer de l’argent, nous sommes informés de ce qui se passe là-bas», prévient-il.

Interrogé sur l’information faisant état de l’interdiction faite au porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, d’accéder à l’intérieur de la mosquée Futa Islamic Center par le fédéral de l’UFDG de Bronx, Cellou Baldé rejette toute responsabilité de son parti. «L’UFDG ce n’est pas la ligue islamique, ce n’est pas une association islamique, l’UFDG est un parti politique. (…) Si un Imam où un conseiller de mosquée tient des propos allant dans le sens de dire que : religion et effusion de sang ne cheminent pas ensemble, cela n’engage pas l’UFDG. Je crois que le Colonel a effectué des prières dans des fiefs de l’UFDG, il a fait la prière de la fête de Ramadan à Labé. Vous avez vu comment cela s’est passé. Donc il faut sortir un peu de cette bassesse», réagit l’ex député uninominal de Labé.