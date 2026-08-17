Stade GLC de Nongo : le Syli pourrait y jouer en novembre, selon le ministre des Sports

Quelques jours après l’annonce de l’homologation temporaire du stade du 28-Septembre de Conakry, le ministre des Sports, Cellou Baldé, a animé un point de presse ce lundi pour commenter cette nouvelle et faire le point sur l’état d’avancement des autres chantiers en cours. En ce qui concerne le stade Général Lansana Conté de Nongo, Cellou Baldé assure que les travaux avancent à grands pas, avec notamment l’arrivée des gazons destinés aux installations sportives. Le ministre annonce également que le Syli national pourrait recevoir son match du mois de novembre dans cette enceinte.

Après l’homologation temporaire du stade du 28-Septembre, les autorités sportives mettent désormais le cap sur le chantier du stade Général Lansana Conté de Nongo, fermé depuis 2022. Si l’attention est actuellement tournée vers l’enceinte sportive de Dixinn, celle de Nongo constitue également l’un des grands chantiers du ministère en charge des Sports.

GLC de Nongo, prochain cap

Également en rénovation depuis plusieurs années, le plus grand stade du pays pourrait revêtir un nouveau visage dans les prochains mois. Selon le patron du département des Sports, les travaux avancent dans de bonnes conditions : « Les travaux avancent dans de très bonnes conditions. Les gazons attendus sont arrivés la semaine dernière et leur installation débutera cette semaine. Nous suivons avec la même attention ce chantier afin que l’ensemble soit achevé dans les meilleurs délais et que nous puissions également saisir la CAF pour son homologation », a déclaré Cellou Baldé.

La finalisation du chantier permettrait à la sélection nationale de recevoir sa rencontre du mois de novembre dans cette enceinte : « Le Syli national pourrait éventuellement recevoir son match de novembre au stade GLC », assure le ministre.

La Guinée veut renforcer ses infrastructures sportives

Avec ces deux chantiers en cours, Cellou Baldé « réaffirme » la volonté de son département et du gouvernement guinéen de doter le pays d’infrastructures sportives modernes : « Notre ambition reste claire. Doter la Guinée d’infrastructures sportives modernes répondant aux standards internationaux et permettre à nos équipes nationales d’évoluer dans les meilleures conditions », a-t-il souligné.

Désignée au départ comme pays hôte de la CAN 2025, la Guinée s’est vu retirer l’organisation de cette 35ᵉ édition en raison notamment du manque d’infrastructures sportives répondant aux exigences de la compétition.

Pour Cellou Baldé, avec ou sans CAN en Guinée, les autorités actuelles entendent poursuivre les investissements dans la construction et la rénovation des infrastructures sportives : « Le président de la République a décidé de mettre en place des infrastructures permettant à la Guinée d’abriter des compétitions internationales, mais aussi de relancer le sport à la base », a-t-il ajouté.

Alors que la Guinée s’apprête à tourner progressivement la page du manque d’infrastructures sportives, les ambitions affichées par les autorités entretiennent l’espoir du public sportif de revoir prochainement les équipes nationales évoluer à domicile, après plusieurs années d’exil.