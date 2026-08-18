Guinée : non, Mamadi Doumbouya n’a pas désigné d’intérimaire par décret

Cette vidéo prétendant que Mamadi Doumbouya a choisi le général Amara Camara pour assurer l’intérim du pouvoir en son absence est hors contexte. Alors que le président Mamadi Doumbouya était en « congés annuels en Grèce », plusieurs publications Facebook et X (comme ici, ici et là) ont annoncé que l’ancien commandant du Groupement des Forces Spéciales (GFS) avait choisi le général Amara Camara, Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, pour assurer l’intérim du pouvoir en son absence.

Pour le prouver, elles utilisent une vidéo vieille de six mois, d’un décret lu à la télévision nationale (RTG) le 12 février 2026 (à partir de 06 minutes), précisant les prérogatives du département dirigé par le Général Amara Camara. Cette séquence, présentée comme récente, était en réalité sortie de son contexte. Mamadi Doumbouya est depuis rentré à Conakry, le 14 août 2026, au terme de onze jours de « congés annuels».

La rumeur a par la suite été amplifiée par plusieurs sites affiliés au réseau de désinformation russe Pravda, avant d’être relayée par un média burkinabè puis par un agrégateur panafricain.

Dans un communiqué en date du 1 er août 2026, le Cabinet Civil de la Présidence a annoncé le départ en congés annuels du président Mamadi Doumbouya. Il précise qu’il sera accompagné de sa famille et se rendra en Grèce à partir du lundi 3 août 2026 pour quelques jours de repos.

Une période propice aux rumeurs

Ces congés annuels ont été diversement appréciés sur les réseaux sociaux. Ils ont parfois donné lieu à des interprétations et à divers scénarios. Cette situation trouve son origine dans l’enchaînement de certaines rumeurs, notamment autour de la santé de Mamadi Doumbouya.

Pour le journaliste Facely Konaté, plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. D’abord, le caractère inédit de la communication. C’est la première fois en Guinée qu’un communiqué officiel du cabinet civil de la Présidence annonce qu’un président prend des vacances. « Cette communication inhabituelle a, paradoxalement, alimenté les doutes et les interprétations non officielles », constate-t-il. « À ce jour, il n’existe aucun bulletin de santé officiel permettant de confirmer ou d’infirmer les rumeurs qui circulent », continue le journaliste.

Pour mieux comprendre la résurgence de cette vidéo, analyse M. Konaté, « il faut rajouter le contexte politique actuel. La Guinée sort d’une période électorale intense (référendum, élection présidentielle, législatives et communales). Ce qui rend l’opinion publique particulièrement réactive à toute actualité concernant le sommet de l’État ».

La vidéo recyclée circule dans un climat plus large de rumeurs non vérifiées. Depuis le 4 août 2026, plusieurs sites affiliés au réseau Pravda – une opération de désinformation d’origine russe documentée par les autorités françaises et par des organismes indépendants comme NewsGuard – ont relayé, sous une présentation calquée sur celle de médias légitimes, un prétendu « décret du 5 août » attribuant des pouvoirs élargis au général Amara Camara, une rumeur de coup d’État qualifiée d’ « imminent ». Aucune de ces informations n’a été confirmée par une source à ce jour.

Le même réseau a également publié, durant la même période, deux autres articles mettant en doute la position du président guinéen, intitulés « Mamady Doumbouya veut-il abandonner le pouvoir ? » et « Pauvre Guinée. Pauvre Mamadou », sans qu’aucun de ces éléments n’ait été davantage étayé.

Le récit du décret a par ailleurs débordé le seul écosystème Pravda : le quotidien burkinabè Sidwaya a publié, le 5 août 2026, un article reprenant la même trame, ce qui suggère une reprise du même contenu plutôt qu’une vérification indépendante. Cet article a ensuite été redistribué par l’agrégateur panafricain AllAfrica, élargissant sa diffusion au-delà des sites Pravda, avec un relais probable sur les réseaux sociaux propres à ces deux médias (Facebook, X).

Plusieurs des articles Pravda consultés créditent par ailleurs des chaînes Telegram (« fa1so », « UNION_LIBERTE_AFRICAINE_TV », « Chris_Yapi_TV ») comme source première, ce qui suggère que ces contenus auraient d’abord circulé sur Telegram avant d’être repris par le réseau. Aucun relais direct de ces articles sur Facebook ou YouTube n’a pu être formellement identifié à ce stade.

Une ancienne vidéo sortie de son contexte

Lien de la vidéo à insérer dans l’article à partir de la 6 minutes 50 secondes

Cette ancienne vidéo est largement partagée sur les réseaux sociaux. Certains internautes la présentent comme la preuve de la désignation du général Amara Camara, Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, comme l’intérimaire du président Doumbouya. Or, cette vidéo n’est pas récente et n’a aucun lien avec les congés annuels du Chef de l’État guinéen. Diffusé le 12 février 2026 sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), le décret D/2026/022/PRG/SGG portant attributions, organisation et fonctionnement de la Présidence de la République date donc de plusieurs mois. Il clarifie notamment les attributions du Ministre Secrétaire général de la Présidence.

Absence du Président de la République, un flou constitutionnel ? Les précisions de l’analyste politique Kabinet Fofana…

La question des vacances annuelles du président provoque des interprétations variées. Afin d’obtenir des éclaircissements, GuineeCheck.org a sollicité l’avis de Kabinet Fofana, analyste politique et patron de l’Association Guinéenne de Sciences Politiques (AGSP). « Disons que la Constitution ne contient pas de disposition spécifique organisant les congés annuels du Président de la République », explique-t-il d’entrée de jeu. Et de préciser : « Elle ne détermine ni leur durée, ni la procédure d’autorisation, ni les modalités spécifiques d’exercice du pouvoir durant une période de repos ou un séjour privé à l’étranger ».

Face à ce silence des textes, l’analyste met en garde contre une tentation répandue celle d’importer les règles du droit du travail dans le champ constitutionnel. « Les règles ordinaires relatives aux congés des travailleurs ne peuvent pas être automatiquement transposées au Chef de l’État, car le Président de la République n’est pas un salarié soumis au régime classique du droit du travail », tranche-t-il.

La règle est claire, poursuit M. Fofana, qui rappelle que : « le statut du Président de la République, son mandat et l’exercice de ses fonctions relèvent d’abord de la Constitution ». Conséquence, un déplacement privé ou une période présentée comme des « congés annuels » ne produit pas, à lui seul, une conséquence constitutionnelle particulière.

Alors, le Président de la République est-il obligé de désigner un intérimaire avant de s’absenter ?

La réponse de Kabinet Fofana à cette question est catégorique : « Non. La Constitution ne prévoit pas la désignation d’un intérimaire lorsque le Président s’absente temporairement du territoire ou prend des congés ».

L’analyste explique que l’intérim présidentiel prévu par la Constitution intervient dans une situation beaucoup plus grave. « Celle de la vacance de la fonction présidentielle », souligne-t-il. La Constitution, en vigueur actuellement en Guinée, prévoit, en son article 71, la vacance du pouvoir. Mais elle rattache cette vacance au décès, à la démission, à la destitution ou à toute autre cause d’empêchement définitif du Chef de l’État d’exercer ses fonctions. Aucun lien avec les congés annuels ou non !

D’ailleurs, Kabinet Fofana insiste sur une condition procédurale capitale pour déclencher la vacance du pouvoir. « [Elle] doit être constatée par la Cour constitutionnelle », précise-t-il.

Quant à savoir qui peut assurer cet intérim en cas de vacance du pouvoir, le texte fondamental est clair, selon Kabinet Fofana : « L’article 72 prévoit qu’en cas de vacances, l’intérim est assuré par le Président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le Président du Sénat. Il ne prévoit pas que le Ministre Secrétaire Général de la Présidence puisse assurer l’intérim constitutionnel du Chef de l’État ».

Il n’est nullement question de vacance du pouvoir !

Selon les analyses de Kabinet Fofana, l’absence temporaire du président de la République – comme cela a été le cas entre son départ de Conakry le 3 août 2026 et son retour le 14 août – ne suffit pas à ouvrir l’intérim constitutionnel.

Par conséquent, la permanence de la fonction est le principe. « Tant qu’aucune vacance n’a été constatée par la Cour constitutionnelle, le Président demeure pleinement en fonction, même lorsqu’il se trouve temporairement à l’étranger », conclut Kabinet Fofana.

Interrogé sur la portée du décret organisant les services et précisant les missions du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, l’analyste politique replace le débat dans le cadre administratif. « De mon point de vue, il relève tout simplement de la continuité administrative de la Présidence, qui peut conduire le Ministre Secrétaire Général à coordonner les services, transmettre les décisions et assurer le fonctionnement », analyse-t-il, écartant au passage toute lecture politique qui y verrait un transfert du pouvoir.

Pour analyser les différents contenus et caractériser le mode opératoire informationnel, nous avons soumis à Harouna Drabo, spécialiste des stratégies d’influence informationnelle en Afrique francophone, les publications virales identifiées, les articles relayés par le réseau Pravda et la chronologie des faits (décret de février 2026, départ en congés du président le 3 août, rumeurs diffusées entre le 4 et le 7 août).

L’expert fait remarquer qu’« un attelage complémentaire entre des acteurs étrangers et des réseaux d’influence domestiques semble être à l’œuvre dans la diffusion d’une propagande numérique coordonnée visant à donner du crédit à des rumeurs faisant état de tensions au sein des forces armées guinéennes. La finalité potentielle de cette narration serait d’accréditer progressivement l’hypothèse d’une crise interne susceptible d’aboutir à l’éviction du président Mamadi Doumbouya. »

Ce diagnostic rejoint les constats sur le réseau Pravda évoqués plus haut. S’agissant du mode opératoire informationnel (MOI) observé, il présente plusieurs caractéristiques déjà documentées dans des dispositifs d’influence associés à la Russie au Sahel central. Il précise que : « La présence de l’actif numérique ‘’Pravda’’, largement documenté dans les campagnes de manipulation de l’information ayant ciblé notamment le Mali et le Burkina Faso, constitue à cet égard un indicateur important, même si, nuance l’expert, elle doit être croisée avec d’autres éléments avant de conclure définitivement à une opération coordonnée. »

« La principale similarité réside dans le jumelage entre des plateformes numériques opérées depuis ou avec l’appui de structures russes et des vecteurs communicationnels contrôlés par des entrepreneurs africains de cyber-activisme. Cette combinaison permet de produire une forme de sous-traitance informationnelle. Les infrastructures et narratifs peuvent être impulsés depuis l’extérieur, tandis que leur contextualisation, leur légitimation et leur diffusion auprès des audiences locales sont assurées par des relais domestiques. » poursuit Harouna Drabo.

Ces opérations d’influence informationnelle à dimension hybride et transnationale reposent constamment sur la convergence entre des capacités externes et des relais domestiques. Pour Drabo, leur particularité est de ne pas nécessairement reposer sur la diffusion d’une fausse information unique, mais sur « la construction progressive d’un environnement informationnel favorable à une interprétation donnée de la situation politique. Il s’agit donc moins de convaincre immédiatement l’opinion publique que d’installer le doute, d’amplifier les perceptions de crise et de rendre progressivement crédible un scénario politique qui, au départ, pouvait paraître improbable. »

Il va plus loin : « L’objectif ultime pourrait être de créer une forme de psychose sociale et de préparer cognitivement l’opinion publique guinéenne à considérer avec davantage de bienveillance l’émergence de nouveaux acteurs militaro-politiques susceptibles de s’immiscer au sommet de l’appareil d’État. Dans cette perspective, les références à l’existence supposée de factions militaires souverainistes, à une extraction idéologique sankariste ou encore à une vision géopolitique proche de l’Alliance des États du Sahel ne sont pas anodines. Elles peuvent fonctionner comme des ressorts de légitimation et de séduction politique, notamment auprès d’une partie de la jeunesse guinéenne sensible aux discours souverainistes et aux récits de rupture avec les modèles politiques traditionnels. »

A la question de savoir si la Guinée risque de subir les mêmes manœuvres informationnelles que les pays de l’AES, le spécialiste est catégorique : « La Guinée figure déjà dans le répertoire des cibles potentielles de manœuvres informationnelles comparables à celles observées dans les pays de l’AES. La question prépondérante est de déterminer avec quelle intensité, par quels acteurs et selon quelles configurations narratives ces opérations peuvent se développer. Il faut toutefois prendre en compte la dimension multitâche des actifs numériques. Une même constellation de comptes, de pages ou de plateformes peut être mobilisée successivement ou simultanément dans des opérations ciblant plusieurs pays et plusieurs contextes politiques. C’est précisément l’un des enseignements que l’on peut tirer de l’observation de certaines opérations informationnelles liées aux dernières élections présidentielles en Côte d’Ivoire et au putsch manqué au Bénin. Les infrastructures numériques et certains acteurs peuvent être réutilisés d’un théâtre informationnel à un autre, en adaptant simplement les narratifs aux spécificités politiques et sociales du pays ciblé. »

Verdict

Mamadi Doumbouya n’a désigné aucun intérimaire par décret. La vidéo brandie comme preuve est un décret diffusé le 12 février 2026 qui définissait les attributions du Secrétariat général de la Présidence. La Constitution guinéenne ne prévoit aucun intérimaire en cas de simple absence ou de congés du président. L’intérim présidentiel n’existe qu’en cas de vacance du pouvoir, constatée par la Cour constitutionnelle, et revient alors au Président de l’Assemblée nationale ou, à défaut, à celui du Sénat. Ni la Constitution ni aucun décret n’ont donc confié le moindre pouvoir intérimaire au général Amara Camara pendant les congés annuels du président Mamadi Doumbouya.

Au-delà de ce cas précis, cette vidéo recyclée s’inscrit, selon l’analyse de l’expert Harouna Drabo, dans un mode opératoire informationnel plus large associant relais russes (réseau Pravda) et cyber-activistes locaux, déjà observé au Mali et au Burkina Faso. Si la Guinée figure, selon lui, parmi les cibles potentielles de manœuvres comparables, l’intensité, les acteurs précis et le degré de coordination de telles opérations restent, à ce stade, à documenter.

Cet article a été rédigé par Mamadou Ciré Barry. Il a été édité par Thierno Ciré Diallo et Mamadou Ciré Baldé et approuvé par Sally Bilaly Sow.

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