La situation reste très tendue entre les citoyens du district de Foulata et les militaires, localité relevant de la sous-préfecture de Maléah située à plus de 100 kilomètres du centre-ville de Siguiri.

Selon nos informations, c’est une affaire de recrutement au sein de la société minière, SAG. Depuis plusieurs années, ces femmes demandent, sans suite favorable, le recrutement dans ladite compagnie aurifère de leurs maris et enfants. Une manifestante jointe au téléphone accuse les militaires d’avoir tiré à bout portant sur les femmes faisant plusieurs blessées graves : « Depuis le dimanche 15 août 2021 nous sommes sorties en grand nombre pour protester contre le non recrutement de nos époux et nos enfants par la SAG qui nous a longtemps menti. Cela fait plus de 10 ans depuis la construction de l’usine bloc 2, les responsables de cette société ont promis des recrutements dans notre village mais cela n’a été qu’un rêve. Donc nous réclamons des recrutements chez nous. C’est ainsi que nous avons envahi les rues et le chantier pour manifester notre ras-le-bol ; ça ne travaille pas cela fait 3 jours et tant que nos revendications ne sont pas prises en compte, il n’y aura pas d’activité. Nous sommes une centaine de femmes, les militaires ont tiré dans la foule et des gaz lacrymogènes. Le bilan fait état de 24 blessés dont 4 très critiques. Les renforts sont venus dans 6 pick-up. »

Nos tentatives de joindre les autorités locales sont restées vaines.

Aux dernières nouvelles, on apprend que les habitants du district de Foulata sont en train de fuir pour se réfugier dans la forêt ou dans les villages voisins.

Billy Nankouman Keita, correspondant de Guinée360 à Siguiri