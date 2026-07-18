Fodé Bangoura aux députés : « Les Guinéens attendent de vous des lois justes et un contrôle rigoureux de l’action publique »

Les 147 députés de la première législature de la Vᵉ République ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce vendredi 17 juillet 2026, lors d’une cérémonie solennelle présidée par le Premier président de la Cour suprême, Fodé Bangoura.

Procédant à leur installation officielle, le chef de la plus haute juridiction du pays a rappelé les responsabilités qui incombent désormais aux nouveaux élus. Il a insisté sur le fait que l’exercice du pouvoir législatif doit s’effectuer dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République.

Dans son allocution, Fodé Bangoura a souligné que les députés représentent l’ensemble de la nation guinéenne, dans toute sa diversité, et qu’ils ont pour mission d’adopter des lois répondant aux réalités du pays, de contrôler l’action du Gouvernement et de contribuer au renforcement de l’État de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance.

« Il convient de rappeler que l’article 102 de la Constitution dispose que l’Assemblée nationale est la chambre représentative du peuple de Guinée. Cette disposition confère à votre institution une responsabilité éminente : être l’expression de la volonté populaire, le lieu du débat démocratique, de l’élaboration de la loi et du contrôle de l’action gouvernementale », a déclaré le Premier président de la Cour suprême.

S’adressant directement aux parlementaires, il les a exhortés à être à la hauteur des attentes des citoyens.

« Les Guinéens et les Guinéennes attendent de vous des lois justes, adaptées aux réalités nationales, des débats parlementaires empreints de dignité et de responsabilité, un contrôle rigoureux de l’action publique ainsi que des initiatives de nature à améliorer durablement leurs conditions de vie », a-t-il insisté.

*À l’issue de son intervention, Fodé Bangoura a officiellement investi les nouveaux députés de leurs fonctions.

« En ma qualité de Premier président de la Cour suprême, je déclare solennellement installés les députés élus de la première législature de la Vᵉ République pour un mandat de cinq ans », a-t-il proclamé.

Cette cérémonie marque le démarrage officiel des travaux de la nouvelle Assemblée nationale, appelée à jouer un rôle central dans la mise en œuvre du programme législatif de la Vᵉ République.