Face au faible de réussite au baccalauréat unique session 2022, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire a laissé entendre que les responsabilités devraient situées à plusieurs niveau. Avec seulement 9% d’admission, Guillaume Hawing estime que ce résultat est le reflet de la déliquescence à outrance de l’école guinéenne.

«Avec 17% au CEE; 15% au BEPC; et 9% au BAC, ces résultats nous interpellent tous. Ils sont le reflet de la déliquescence à outrance de l’école guinéenne. La responsabilité de cette déplorable situation est largement partagée à tous les acteurs de la communauté éducative: Etat, enseignants, encadreurs, élèves, parents d’élèves et syndicats de l’éducation etc.»

Plus loin, le ministre a affirmé que nul ne doit jeter l’anathème sur l’autre: »Remettons-nous tous en question et faisons preuve d’union sacrée pour préparer nos futurs héritiers à mieux affronter les défis de l’avenir.»

Pour finir, Guillaume Hawing a félicité tous les admis aux différents examens et a encouragé les non admis à retrousser les manches et à travailler très dur afin de réussir la session prochaine.