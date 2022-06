Lors de son passage dans l’émission les “Grandes gueules”, le président du parti la Guinée pour la démocratie et l’équilibre (GDE), a tenté de nier son soutien au troisième d’Alpha Condé. Rattrapé par la VAR, Aboubacar Soumah n’a trouvé de réaction que des invectives avant de prendre au collet Ahmed Camara, un des animateurs de l’émission. Interrogé sur la question, Dr Faya Millimounou a déploré l’acte de son collègue.

«C’est un incident malheureux. On a déploré le fait que notre collègue Soumah n’ait pas gardé sa sérénité. Parce que, en tant que leader politique, nous sommes appelés à faire face à des sujets encore plus difficiles à gérer mais, ce qui doit nous caractériser en toute circonstance, c’est la sérénité», a laissé entendre le président du parti Bloc Libéral.

Plus loin, Dr Faya ajoute que le fait que le président du parti la Guinée pour la démocratie et l’équilibre (GDE) ait perdu cette sérénité et est allé jusqu’à porter la main sur un journaliste, «je trouve que ça n’a pas été élégant. C’est de nature à ternir davantage l’image de la classe politique.»

Mamadou Saïdou DIALLO