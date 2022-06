Dans son combat de lutter contre la durée de la transition prévue pour 3 ans en République de Guinée, le front national pour la défense de la constitution (FNDC), appelle à une marche “pacifique” le jeudi 23 juin 2022. Le Mouvement démocrate libéral (MoDel), a exprimé son soutien au FNDC et invite les autorités à prendre des dispositions pour encadrer la manifestation.

Dans sa déclaration rendue publique ce samedi, le parti dirigé par Aliou Bah a motivé sa décision par ces mots:« depuis le début de cette transition, les partis politiques et les organisations de la société civile font preuve de bonne foi et accompagnent le processus à travers des réflexions des plaidoyers et multiples sollicitations au dialogue inclusif , franc et structuré. Malgré les nombreux obstacles en face, ces efforts sont constamment poursuivis pour faciliter un retour à l’ordre constitutionnel dans un délai consensuel raisonnable.»

Les lignes n’ayant pas bougé comme souhaité par bon nombre de Guinéens, le MoDel estime que c’est dans cette optique que le FNDC «attaché aux idéaux de démocratie et de paix, s’est engagé à lancer un appel à une marche citoyenne et pacifique le 23 juin 2022, à l’effet de promouvoir les droits et libertés des citoyens d’une part, et réaffirmer des exigences républicaines légitimes d’autre part. Le MoDel pour sa part, trouve en la marche projetée, le reflet des dispositions de l’article lV de la transition qui consacre et réaffirme les libertés, devoirs et droits reconnus aux citoyens. Le MoDel soutient ainsi l’appel du FNDC et reconnait à ses militants et sympathisants le droit citoyen d’y participe de manière totalement pacifique et responsable.»

Par ailleurs, le parti invite les autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour garantir le droit citoyen de manifester et par conséquent, «à prendre toutes les dispositions nécessaires à un meilleur encadrement de la marche pacifique.»