Dans une déclaration rendue publique ce samedi 18 juin 2022, le parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a fustigé les propos de Ousmane Gaoual dans l’audio qui a fuité sur les réseaux sociaux. Il a invité ses militants à rester vigilants et mobilisés.

Dans sa déclaration, l’UFDG estime que les propos tenus par Ousmane Gaoual Diallo visent à éliminer son leader Cellou Dalein Diallo aux prochaines échéances électorales. Il qualifie cela d’un projet «machiavélique» qui selon lui, «ruinera inévitablement l’espoir des Guinéens de bâtir au terme de cette transition une démocratie apaisée dans l’unité et la cohésion nationales.»

Le parti invite ses militants à rester vigilants et mobilisés pour faire face «à toute tentative d’exclusion de ses candidats aux prochaines échéances électorales», et lance un appel pressant à tous les patriotes guinéens pour qu’ils se mobilisent afin de déjouer «ces complots ourdis contre la démocratie, la paix et la stabilité dans notre pays.»

Dans la même déclaration, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, attire également l’attention de la communauté internationale sur l’existence «de ce projet injuste et anti-démocratique révélé par le Porte-parole du gouvernement dont le promoteur n’est personne d’autre que le CNRD.»