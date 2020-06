C’est une véritable raclée pour le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) démenti par l’Union interparlementaire qui a confirmé avoir envoyé “une invitation officielle qui est maintenue” au président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara.

Dans da réponse à la demande d’authentification des lettres du FNDC à elle envoyée par le président du parlement, la présidente de l’Union interparlementaire vient de répondre à travers un courrier dont nous avons une copie.

“Vous (Amadou Damaro Camara, Ndlr) avez reçu une invitation officielle, qui est maintenue” au même titre que “20 (autres) présidents de parlement nouvellement élus depuis janvier 2020” écrit Mme Gabriella Cuevas Barron.

Conformément au règlement de la Conference, ajoute la députée mexicaine, le président de l’Assemblée nationale comme tous les autres présidents de parlement, prendra “la parole lors de cet événement politique majeur, qui doit se conclure par une déclaration forte de leadership parlementaire et de solidarité pour un multilatéralisme plus efficace qui apporte la paix et le développement durable aux peuples et à la planète”.

Cette réponse de l’Union interparlementaire vient de remettre en cause l’authenticité des lettres publiées par le FNDC dans lesquelles on prête la présidente de l’Union de démentir l’invitation de Amadou Damaro Camara.

Ci-dessous le lettre de réponse de l’UIP