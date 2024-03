Lors d’une récente déclaration, le Premier Ministre Bah Oury s’est exprimé sur la situation des enseignants contractuels, abordant les défis auxquels ils sont confrontés et les mesures envisagées par le gouvernement pour répondre à leurs préoccupations.

Cependant, malgré les assurances données par le chef du gouvernement, le pessimisme persiste parmi les enseignants contractuels, qui demeurent préoccupés par leur avenir professionnel et leurs conditions de travail.

Dans sa sortie, Bah Oury a chargé les parties prenantes de travailler dans les prochains jours afin de lui présenter un calendrier réaliste pour finaliser ce processus de recrutement des enseignants contractuels communaux.

Le secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (SNE) Michel Pépé Balamou reste sceptiques quant à la réalisation de ce travail.

« Nous considérons ces mesures comme des annonces au même titre que les précédentes qui ont été annoncées.

Depuis six ans, nous partons des mêmes faits pour aboutir aux mêmes résultats et nous espérons que cette fois ça sera une seconde chance », nous a-t-il confié.

Parmi les principales préoccupations des enseignants contractuels figurent également les retards dans le paiement de leurs primes, lesquels sont souvent irréguliers et insuffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Cette situation crée un stress financier supplémentaire pour ces professionnels de l’éducation, compromettant leur bien-être et leur motivation à poursuivre leur engagement dans le système éducatif.

« Ils ont renoncé à leur arriéré de neuf mois et aujourd’hui nous sommes à cinq mois d’exercice pédagogique au compte de cette année scolaire. Ce qui nous incombe maintenant, c’est de s’atteler de façon sérieuse sur leur sort.

Ils ont été soumis à une identification et aujourd’hui on nous sort une liste qui avoisine les 20 milles contractuels cela décrédibilise un peu la fiabilité des choses », a-t-il ajouté.

Michel Pépé Balamou profite pour mettre en garde les un nouvelles autorités.

« Si rien n’est fait, nous nous regrouperons en intersyndical avec la coordination des enseignants contractuels pour tirer toutes les conséquences ».