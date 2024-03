Le Conseil national de transition (CNT) va enfin réintégrer le parlement de la Cedeao près de 3 ans après y avoir été retiré à la suite du coup d’État du 5 septembre 2021.

En plénière, ce lundi 18 mars 2024, le CNT a désigné six conseillers nationaux devant représenter la Guinée auprès du Parlement de la Cedeao. Ce sont : Fanta Conté, Saran Traoré, Bademba Baldé, Fatoumata Yebhè Bah, Général Abdoulaye Keïta et Sékou Doré.

Leur rôle sera crucial dans le renforcement des liens de coopération et de solidarité entre la Guinée et les autres pays membres de la CEDEAO, ainsi que dans la promotion des intérêts économiques et politiques de la nation guinéenne au sein de cette organisation sous-régionale.