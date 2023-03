Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la relance du projet Simandou à Singuilen, dans la sous-préfecture de Maferenyah ce samedi 18 mars 2023. À l’occasion, il a décliné son ambition pour ce projet et ses exigences en termes du respect des engagements par les partenaires.

Le colonel Mamadi Doumbouya a relancé aujourd’hui la construction des infrastructures ferroviaires et portuaires de Simandou. C’est le chemin vers l’exportation du minerai de fer le plus important au monde. Le président de la transition guinéenne n’a pas raté l’occasion pour le rappeler aux trois entreprises contractantes du projet. Devant les représentants du groupe chinois Wining consortium Simandou et Baowu Steel, et Rio Tinto Simfer, il a déclaré ceci : « Mon ambition est que le projet Simandou serve de véritable catalyseur du développement économique de notre pays et devienne un modèle de gouvernance vertueux pour faire de la Guinée, un acteur majeur du marché mondial du minerai de fer. Mais également faire de la Guinée, un acteur majeur de notre continent dans le domaine de l’industrie d’acier par la transformation sur place du minerai de fer de Simandou. »

Enfin, le président de la transition met en garde les partenaires en termes du respect des cahiers de charges et de délais. Il les invite à aller plus vite à défaut, il procédera au retrait de leur concession.

« Mes bénédictions vous accompagnent mais sachez qu’on aura l’œil sur vous. Pour nous, le projet se fera correctement. On ne bradera pas ce projet. Nous avons eu plusieurs partenaires intéressés à ce projet, nous pensons que nous avons choisi les bons qui pourront faire le travail. Mais ce qui est sûr et certain, Simandou est un bijou pour nous. C’est un bijou dont on ne se sépare pas comme ça et qu’on ne bradera pas. Je vous encourage à faire avancer les choses parce que notre premier ennemi c’est le temps. Faites travailler le temps et allez-y vite. Il faut être franc avec vous, Simandou se fera comme on a dit dans les contrats. Si ce n’est pas fait, je reprendrai Simandou », prévient l’homme fort de Conakry.