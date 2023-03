L’assemblée générale du parti d’Alpha Condé a été présidée ce samedi 18 mars par l’un de ses fervents défenseurs et partisan de longue date.

L’ancien ministre du Commerce sous le régime déchu, Marc Yombouno a accentué son intervention à transmettre le message de son mentor aux militants du parti à qui il demande de rester mobiliser.

A en croire Marc, l’ancien président Alpha Condé se porterait comme un charme et dément par la même occasion les rumeurs sur sa relation avec les cadres du parti : « Il vous dit qu’il se porte très bien. Mais de continuer à prier pour lui. Il vous demande aussi de ne pas se laisser diviser au sein du parti, de ne pas accepter la division au sein du parti. Il a insisté que nous restons en harmonie. Tout ce qui se dit et qui n’est pas en harmonie avec Kassory, Diané, le bureau national, les sections, avec les femmes, c’est archifaux. Qu’il reste en harmonie sur la même longueur d’onde avec la direction nationale du parti. Donc, il nous demande de resserrer les rangs, de resserrer les rangs au sein du parti, de ne pas avoir surtout peur. De redynamiser notre parti, de rester fiers et de rester honnêtes avec notre conscience. Nuit et jour, lui il pense à nous. Il pense au parti. Pour ceux qui n’ont pas compris encore, de leur demander à revenir à la maison. Que rien n’est perdu. C’était un moment d’incompréhension. »

Sur la question relative aux Forces Vives de Guinée, Alpha Condé est catégorique selon Marc Yombouno « Sur la position de la direction nationale du parti avec l’inter-coalition, il est en accord avec ce point de vue. C’est-à-dire le retour à l’ordre constitutionnel. Il n’est pas en déphasage avec les Forces Vives de la nation. Qu’il est en harmonie avec les Forces Vives de la nation qui concourt au retour à l’ordre constitutionnel dans notre pays, à la démocratie et le retour à la bonne marche de la Guinée. Il a été très précis. L’Union, ne pas douter entre nous et savoir qu’il est en harmonie avec nous, de se mobiliser pour le retour à l’ordre constitutionnel. Ce message très court. Tout ce qui se passe, il est courant, il est informé »