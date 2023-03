Le leader du Parti du renouveau et du progrès (PRP), Rafiou Sow, a réagi à la sortie du Premier ministre, Bernard Goumou, accusant les Forces vives de Guinée d’être de «mauvaise foi».

«Quand vous voulez aller en négociation et que vous fixez déjà des préalables, cela dénote un peu une mauvaise foi», a accusé Bernard Goumou.

Ces propos de Bernard Goumou ont irrité les membres des Forces vives. C’est le cas de Rafiou Sow qui accuse à son tour le gouvernement. «Nous n’avons pas pu aller à la rencontre avec le Premier ministre parce que notre collègue Abdoul Sacko était injustement kidnappé par la justice. À notre dernière rencontre, le PM nous avait promis qu’il allait s’occuper de ça pour abandonner toutes les poursuites contre lui, nous n’avons pas pu nous présenter là-bas puisque son audition était prévue aujourd’hui vendredi. Maintenant s’il pense qu’on n’est pas de bonne foi, c’est plutôt le CNRD et son gouvernement qui ne sont de mauvaise foi. Nous, nous avons prouvé à maintes reprises que nous sommes disposés à discuter et dialoguer», a répondu le leader politique membre de l’ANAD.

Pour Rafiou Sow, les FVG ont montré leur disposition à dialoguer à plusieurs reprises. «Pour preuve, nous avons reporté notre manifestation du 9 et celle du 15 mars tout ça pour leur donner une chance et par respect aux autorités religieuses. Mais, nous constatons qu’eux n’ont aucun respect pour les leaders religieux».

Pour finir, le leader politique fait des recommandations au Premier ministre. «J’ai salué le fait que lui-même, Bernard Gomou, vienne s’assoir et discuter avec nous. Mais, nous souhaitons que ça soit sincère et franc. Il ne faudrait pas qu’ils viennent uniquement pour prendre des photos dans le but de tromper les présidents de la CEDEAO. Nous, nous demandons au CNRD et son gouvernement d’être de bonne foi pour que ce cadre de dialogue que nous avons tant réclamé puisse avoir lieu. Je conseille au Premier ministre d’aller vers Mamadi Doumbouya pour qu’il lui donne toutes les forces possibles pour la matérialisation de ce cadre de dialogue».