La ministre du commerce, de l’industrie et des petites et moyennes entreprises (PME) était face aux députés ce vendredi 17 mars 2023 . Louopou Lamah était appelée à répondre aux questions orales et écrites du Conseil national de la transition (CNT). L’exercice s’inscrit dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale.

Sur la question relative à la cherté des prix des produits de première nécessité surtout pendant cette période, la ministre du commerce a évoqué l’accord signé avec la chambre de commerce en janvier pour la maîtrise des prix de produits de grande consommation sur marché.

« Les efforts consentis par l’Etat portent essentiellement sur le riz et le sucre. L’accord étant signé au mois de janvier, nous sommes au mois de mars, nous comptabilisons pour ces deux denrées et pour les mois de janvier et février un montant de plus de 41 milliards de francs guinéens. Et de commun accord avec la Chambre de commerce et de l’union des consommateurs, des contrôleurs sont déployés sur le marché. Et à ce jour, la situation des produits de première nécessité se présente comme suit : 277 889 tonnes de riz couvrant plus de six mois, le sucre 67 348 tonnes pour plus de trois mois de couverture, 217 202 tonnes d’huile couvrant plus de trois mois, le lait en poudre 21 991 tonnes couvrant plus de quatre mois, 7 921 tonnes de chaires de poulets couvrant plus de trois mois. Et la consommation mensuelle de ces denrées se présente comme suit : le riz, 55 000 tonnes , l’huile, 20 000 tonnes, le sucre, 16 000 tonnes, la farine 40 000 tonnes .

Prix actuels à Conakry : le sac de riz de 50 kg par exemple coûte 265 000 francs guinéens et celui du sucre est de 360 000 francs guinéens ».

Le président du conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma a fait savoir dans communication, que les secteurs publics-privés «ont besoin d’améliorer leur gouvernance et renforcer leurs capacités et compétences en gestion, leur base de données, et leur collaboration avec les autres départements».

Le meilleur moyen de dynamiser ces secteurs, poursuit Dansa Kourouma «est peut-être d’encourager les partenariats publics-privés et favoriser la création de réseaux de regroupements d’entreprises.

L’action des pouvoirs publics doit prendre en compte les ensembles d’intégration régionale par exemple le potentiel économique mis en place par le marché de la CEDEAO et s’appuyer aussi sur les atouts locaux qui influent sur l’entrepreneuriat tout en créant de nouvelles possibilités de gains de compétitivité».

Pour y parvenir, le président du CNT estime qu’il convient de mener une réflexion d’ensemble sur la politique du commerce extérieur et fournir les efforts nécessaires pendant cette transition pour, dit-il, «poser les fondations d’une conquête agressive du marché sous-régional. En clair, pour œuvrer au développement des secteurs du commerce, il convient d’adopter une politique transversale dont le succès dépendra notamment de la capacité de la puissance publique à mettre en œuvre une politique macroéconomique saine tout en œuvrant à la mise en place d’une synergie publique-privée »,a-t-il conclu.