Ce mercredi 18 février 2026 marque le début concomitant du mois saint de Ramadan et du Carême chrétien. Une coïncidence que le président de l’UFDG Cellou Dalein Diallo présente comme un symbole fort d’unité nationale et cohésion sociale.

Dans un message adressé aux fidèles musulmans et chrétiens, l’ancien premier guinéen a insisté sur la portée spirituelle et sociale de cette convergence. « En ce 18 février commencent en même temps le mois saint du Ramadan et le Carême chrétien. Cette convergence spirituelle exceptionnelle est un message fort d’unité et de communion pour notre nation », a-t-il déclaré.

S’adressant aux musulmans, le président de l’UFDG a formulé des vœux et des prières pour le bon déroulement du jeûne. « À mes frères et sœurs musulmans, je souhaite un Ramadan béni. Puisse Allah nous accorder la force d’accomplir le jeûne, les prières et les invocations prescrites et recommandées. Qu’Il répande Sa miséricorde sur notre peuple, en particulier sur ceux qui souffrent de maladie, de pauvreté ou d’épreuves diverses. »

Il a également adressé un message à la communauté chrétienne. « À la communauté chrétienne, j’adresse les mêmes vœux. Que ces quarante jours de carême soient pour elle une source de renouveau spirituel, de solidarité envers les plus démunis et d’engagement pour la paix et la justice dans notre pays. »

Cellou Dalein Diallo a invoqué la bénédiction divine pour l’ensemble de la nation. « Que Dieu bénisse chacune et chacun d’entre nous, accepte notre jeûne, exauce nos prières et favorise l’émergence d’une Guinée prospère et respectueuse des droits et libertés de ses citoyens », a-t-il conclu.

À travers ce message, Cellou appelle à l’unité, à la solidarité et à l’engagement en faveur de la paix, tout en mettant en avant les valeurs de foi, de vivre-ensemble et de cohésion nationale durant cette période de recueillement.