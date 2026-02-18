Dans le cadre de sa stratégie de modernisation et d’amélioration continue de l’expérience client, MouNa Group Technology annonce officiellement la mise en ligne de son nouveau site internet ainsi que le lancement d’un nouveau mode de paiement digital via l’agrégateur Djomy.

Avec www.mounagroup.com, MouNa Group Technology entend offrir à sa clientèle, partenaires et lecteurs, une meilleure accessibilité à l’information, une présentation claire et structurée des services, une navigation plus intuitive et une image institutionnelle modernisée.

Dans la même dynamique, MouNa Group Technology met en place une nouvelle solution de paiement via l’agrégateur Djomy.

Désormais, les clients peuvent régler leurs factures :

Via le bot https://wa.me/224610000202

Ou directement depuis leur espace client https://selfcare.mounagroup.com/login

Cette nouvelle solution permet d’effectuer les paiements à distance, en quelques secondes, de manière fluide et sécurisée, tout en réduisant les contraintes liées aux déplacements et aux délais.

A travers ce nouveau site et cette nouvelle solution de paiement, MouNa Group Technology confirme sa volonté d’inscrire son développement dans une démarche d’innovation continue, orientée vers la performance, la proximité et la satisfaction client.

MouNa Group Technology | « Nous faisons mieux ! »