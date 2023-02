Kalemodou Yansané a alerté à nouveau ce samedi sur l’état de santé de Dr Fodé Oussou Fofana dont les autorités judiciaires refusent d’accorder une autorisation de sortir du pays, pour aller se soigner. Il prévient que la justice guinéenne sera tenue pour responsable de tout ce qui adviendra.

« Fodé Oussou est malade, tous les documents officiels ont été communiqués aux autorités judiciaires de la Guinée… Nous rendrons responsable devant Dieu et les hommes, les autorités judiciaires qui ont des documents attestant qu’il mérite des soins et qui refusent de le laisser partir se soigner. Le reste, ça sera au niveau de Dieu. Dieu va juger ici et à l’au-delà », a déclaré le vice-président l’Ufdg, Kalémodou Yansané.