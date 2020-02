Cartes d’électeurs: Ce que le chef de quartier de Soloprimo demande à la CENI

L’ opération de distribution des cartes d’électeurs en vue des élections législatives et le référendum constitutionnel prévues pour le 1er mars prochain, enregistre d’énormes difficultés sur le terrain.

À Conakry qu’à l’intérieur du pays, des cartes sont saccagés et brûlés à plusieurs endroits.

C’est le cas à Koloma-Soloprimo dans la commune de Ratoma où des individus non identifiés ont brûlés et vandalisés un lot important de cartes d’électeurs.

Dans un entretien qu’il a accordé à notre rédaction ce mardi 19 février 2020, le chef de quartier de Soloprimo après avoir déploré cette situation, a fait une doléance à l’institution en charge d’organiser les élections en Guinée.

«Nous ne connaissons pas le nombre des cartes brûlés. Ce que je demanderai à la CENI, puisque c’est elle qui a le serveur central, c’est de voir le lot de Koloma-Soloprimo, à partir des noms de famille qui commencent par A et D, Diallo Dia et autres là, de voir comment nous restituer ces cartes là parce que c’est les cartes qui ont été beaucoup plus brûlés et c’est ce lot qui était beaucoup plus nombreux » a déclaré M. Ouattara Kaba

Pour le moment, la commission électorale nationale indépendante n’a fait aucune déclaration officielle pour annoncer une solution à ce problème.