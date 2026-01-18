Après près de trois semaines de compétition intense, le verdict de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations est tombé. Ce dimanche à Rabat, le Sénégal a dominé le pays hôte, le Maroc (1-0), au terme d’une finale irrespirable, pour s’adjuger le deuxième titre continental de son histoire.

La CAN 2025 a refermé ses portes ce 18 janvier sur le sol marocain, au complexe sportif Moulay-Abdellah, théâtre du sacre des Lions de la Teranga devant un public nombreux et passionné.

Le Sénégal au sommet du football africain

Devant plus de 66 000 spectateurs, la sélection sénégalaise a confirmé son statut en soulevant un nouveau trophée continental. Longtemps fermée et tactique, la rencontre a basculé dans une atmosphère totalement folle en toute fin de temps réglementaire.

À la 90ᵉ minute, l’arbitre accorde un penalty au Maroc, une décision vivement contestée par le camp sénégalais. S’ensuit un imbroglio inédit : échanges houleux, arrêt prolongé du jeu et sortie temporaire des joueurs sénégalais, sur instruction du sélectionneur Pape Thiaw. Il faudra l’intervention de Sadio Mané, véritable métronome et leader du groupe, pour ramener le calme et permettre la reprise du match.

Après près de quinze minutes de confusion, Brahim Díaz s’élance pour tirer le penalty. Son audacieuse tentative en panenka, mal exécutée, est facilement captée par Édouard Mendy, resté impassible sur sa ligne. Un tournant décisif dans cette finale.

Les prolongations vont ensuite sourire aux Lions de la Teranga. Dès la reprise, Pape Gueye exploite une faille dans la défense marocaine et inscrit l’unique but de la rencontre, libérant tout un peuple et faisant voler en éclats le verrou des Lions de l’Atlas.

Il s’agissait de la quatrième finale de CAN disputée par le Sénégal, opposé pour la troisième fois à une nation nord-africaine à ce stade de la compétition, après l’Algérie en 2019 (défaite) et l’Égypte en 2021 (victoire). Une nouvelle fois, l’issue a été favorable aux partenaires de Sadio Mané, pour ce qui pourrait constituer la dernière apparition du capitaine sénégalais en Coupe d’Afrique des Nations.