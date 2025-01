Une information circule depuis plusieurs heures selon laquelle plusieurs anciens ministres des régimes de Lansana Conté et d’Alpha Condé, dont Dr Ousmane Kaba, seraient poursuivis devant la CRIEF pour “faux et usage de faux en écriture publique”. Face à cette situation, le Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) a tenu à apporter des précisions concernant cette accusation visant son président.

Dans un communiqué, le parti dirigé par l’ancien ministre de l’Économie et des Finances déclare que l’“intox” qui a envahi la toile l’oblige à faire la mise au point suivante. “Il s’agit d’une affaire de pêche datant de presque 30 ans, entre des entrepreneurs guinéens et chinois et le Ministère de la Pêche, leur ministère de tutelle à l’époque du gouvernement du Premier ministre Sidya Touré et du président Lansana Conté. Dr Kaba a déjà été convoqué, il y a quelques mois, à l’ORDEF en tant que témoin pour cette affaire, étant ancien ministre des Finances (pendant 6 mois) à l’époque des faits.”

Le PADES affirme que son leader est “très étonné”, car selon lui, en réalité, “il n’avait jamais entendu parler ni de la société en question, ni du promoteur. De plus, le protocole financier qui a existé entre la société et le Ministère de la Pêche, non signé par Dr Kaba, lui était totalement inconnu. Donc cette soi-disant affaire ne le concerne en rien. Les informations dans la presse et sur les réseaux sociaux sont en réalité un complot. Ce complot ne provient ni du pouvoir, ni des juges. Il est l’œuvre de certains journalistes qui veulent le nuire pour des raisons ethniques et politiques.”