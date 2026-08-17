États-Unis : Alhassane Barry, policier d’origine guinéenne, tué à Philadelphie

Un policier américain d’origine guinéenne a perdu la vie dans une fusillade survenue dans la ville de Philadelphie aux États-Unis.

Selon le média américain 6abc.com, Alhassane Barry, âgé de 29 ans, est décédé des suites de ses blessures après avoir été atteint par balle alors qu’il n’était pas en service.

Le drame s’est produit peu avant 4 heures du matin sur Elmwood Avenue, dans le sud-ouest de Philadelphie, près de la 73e Rue.

Affecté au sein d’un district de la police de Philadelphie, Alhassane Barry a été grièvement blessé lors de la fusillade. Transporté au Penn Presbyterian Medical Center en compagnie d’une seconde victime âgée de 35 ans, le jeune policier n’a malheureusement pas survécu.

Les circonstances exactes de cette fusillade demeurent encore floues. D’après les premiers éléments rapportés par 6abc.com, une altercation aurait éclaté à l’extérieur d’un établissement avant que des coups de feu ne soient tirés.

Pour l’heure, les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’établir les circonstances précises du drame et d’identifier le ou les auteurs de la fusillade.