Lors de l’assemblée générale hebdomadaire du RPG, ce samedi 18 janvier 2025, l’ancien député Mohamed Lamine Kamissoko a vivement critiqué les cadres du parti qui travaillent avec le CNRD. Ils accusent la junte de distribuer de l’argent pour convaincre les militants du RPG à soutenir la transition.

Alors que le parti peine à mobiliser depuis le coup d’État de septembre 2021, Mohamed Lamine Kamissoko sensibilise les militants à ne pas suivre ceux qui sont en train de quitter le RPG. “Aujourd’hui, on est confronté à plusieurs difficultés. C’est pas pour rien qu’on parle d’un parti démocratique. Un bon militant doit suivre l’idéologie, la philosophie et la politique de son parti. Et le bon militant ne dit pas qu’un responsable m’a fait ça, je quitte le parti pour aller ailleurs. Quiconque fait ça n’est pas un bon militant. Il n’a pas adhéré à ce parti par fanatisme, par conviction”, a-t-il déclaré, qualifiant ceux qui quittent le RPG pour rejoindre le CNRD des opportunistes.

L’ancien député a également salué le courage et la fidélité des militants qui continuent à croire que le président Alpha Condé reviendra au pouvoir . “Vous êtes restés fidèles au RPG. La crise qui est provoquée aujourd’hui volontairement par le CNRD consiste à ce que tous les citoyens courent derrière le CNRD. La circulation de l’argent devient difficile. Tout le monde court pour aller vers l’État, pour aller vers l’administration parce que c’est là-bas où il y a le vol. C’est là-bas où on peut avoir facilement quelque chose. C’est ce qui fait que vous voyez les opportunistes qui quittent le parti pour aller vers l’administration publique pour aller vers le CNRD”, a-t-il ajouté.

Kamissoko affirme que le CNRD qui a promis de lutter contre la corruption encourage cette pratique. “Aujourd’hui, si vous voulez juste avoir 5 millions, 10 millions, 15 millions, 100 millions, il faut partir au CNRD. Mais entre le fait d’être opportuniste et le fait d’être un responsable conscient et converti, il y a une différence”, estime ce cadre du RPG.