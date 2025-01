Selon des informations relayées par visionguinee, plusieurs anciens ministres sous le régime Lansana Conté et d’Alpha Condé sont poursuivis par la société Bankina pour faux et usage de faux en écriture publique, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Il s’agit, entre autres, Dr Ousmane Kaba, président du PADES et ancien ministre de l’Économie et des Finances, Boubacar Barry, vice-président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) et ancien ministre de la Pêche et de l’Élevage, Mansa Moussa Sidibé, ancien ministre de la Pêche et de l’Aquaculture, ainsi qu’Ibrahima Sory Touré, ancien ministre et ancien député de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), décédé en février 2024 à Paris.

Ces anciens dignitaires susmentionnés sont attendus à la Cour de Répression des Infractions et des Finances (CRIEF) le lundi 20 janvier 2025.