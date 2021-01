Des opposants au régime d’Alpha continuent à croupir en prison depuis plusieurs mois. Certains ont été condamnés et d’autres attendent d’être fixés sur leur sort. Pour faire face à ces “acharnements”, le président de l’UGDD (Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement) appelle à l’unification des forces de part et d’autres.

Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté, tous membres du Fndc ont été condamnés par le TPI de Dixinn en début de la semaine précédente. Comme ceux-ci, d’autres activistes guinéens qui ont lutté contre le 3ème mandat sont en train de payer leur opposition face au pouvoir à vie du Professeur Alpha Condé, a dénoncé de l’UGDD.

Ce acte n’étonne par Françis Haba, dit-il. «Alpha Condé comme à son habitude, est en train de tirer notre démocratie vers le bas(…)», a dénoncé l’opposant.

La [seule force] qui pourrait anéantir le régime d’Alpha Condé, demeure l’union entre ses rivaux, a ajouté monsieur Francis. Il pense qu’il faut d’abord essayer de remobiliser l’opposition entière. «L’opposition est divisée en son sein. Et je pense que si l’opposition parle d’une même voix et s’accorde de discuter et faire des actions communes, ce sont les Guinéens qui vont sortir gagnants.»

En outre, «quand il y a union d’action dans la diversité, cela permet naturellement de lutter contre toute dictature…», croit-il.