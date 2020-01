Grève du SLECG: « nous ne vivons plus dans un État de droit » dixit Aboubacar Soumah

Le tribunal de première instance de Mafanco a dans sa décision, renvoyé le procès contre les membres du SLECG pour une mise en délibéré le mardi 21 janvier. Visiblement mécontent de la situation, le Secrétaire général de cette structure a invité les enseignants à plus de détermination.

Cette attitude du gouvernement prouve qu’il n’est pas encore prêt à aller autour de la table pour des véritables négociations, a affiché Aboubacar Soumah, secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.

« Vous savez aujourd’hui, ceux qui détiennent le pouvoir sont en train d’en abuser. Nous ne vivons plus dans un État de droit », a fustigé le secrétaire général du SLECG en faisant allusion à la situation des syndicalistes arrêtés, emprisonnés et qui sont devant le juge au TPI de Mafanco il y a trois jours, contrairement aux dispositions des articles de la Constitution et la loi 028 régissant le statut du fonctionaire de l’État.

Ce fait, d’après Aboubacar Soumah,, démontre que « le droit n’est plus respecté en Guinée ». C’est pourquoi il a invité ses collègues enseignants à être encore plus déterminés pour le combat qu’ils sont en train de mener.