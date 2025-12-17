Après la suspension de la grève le 10 décembre dernier, l’intersyndicale de l’éducation et le gouvernement ont repris les négociations ce mardi 16 décembre. Mais au terme des échanges, aucun compromis n’a été trouvé sur les différents points inscrits à l’ordre du jour. La rencontre s’est ainsi soldée par un échec.

Parmi les principales revendications syndicales figurent la revalorisation des primes, des indemnités de logement et de transport, la mise en place ou l’augmentation des primes de fonction pour les hauts cadres et les responsables des services déconcentrés de l’éducation, ainsi que l’engagement à la fonction publique des enseignants contractuels communaux, y compris ceux de la zone spéciale de Conakry.

Faute d’avancées, les discussions ont été reportées au mois de janvier 2026, sans qu’aucune date précise ne soit arrêtée. Une situation que déplore l’intersyndicale. « Nous avons fait acte de bonne foi en privilégiant le dialogue surtout en cette veillée électorale pour pouvoir suspendre la grève et discuter. Nous sommes venus (à la négociation), le gouvernement a fait sourde oreille à toutes nos préoccupations et n’a apporté aucun début d’exécution aux différents points que nous avons évoqué. Nous avons donc dit qu’au lieu de rester pour perdre du temps, nous devons nous référer à la base à qui il reviendra à de décider de la conduite à suivre », a déclaré Michel Pépé Balamou, secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (SNE).

À quelques jours de l’élection présidentielle du 28 décembre, le gouvernement a accordé un congé anticipé aux élèves et étudiants, du 15 décembre au 4 janvier 2026. Une décision perçue par l’intersyndicale comme une manœuvre visant à affaiblir la mobilisation syndicale. « Notre déception la plus totale, c’est par rapport au congé anticipé. Cela montrait à suffisance que le gouvernement était de mauvaise foi, puisque le gouvernement pense que pendant ce congé anticipé, le syndicat n’a pas de moyens de pression ou d’action pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit », a-t-il dénoncé.

Sur la question sensible des indemnités de logement et de transport, Michel Pépé Balamou critique les arguments avancés par les autorités. « Le gouvernement va même dans le dilatoire en disant que les indemnités de logements et des transports sont des primes transversales. Alors que par endroits, ça a été donné à une catégorie d’enseignants, et même la prime de préparation, de documentation et de création qui ont été obtenues, et ces primes-là aussi appartenaient à une catégorie d’enseignants. Pourquoi ils ont bougé sur ce point-là ? Donc, il y a une grande incohérence totale dans la démarche du gouvernement. Il y a un manque de volonté politique à vouloir répondre aux aspirations de l’intersyndicale, comme si on voulait nous tester pour savoir est-ce que nous pourrions rebondir après la suspension de la grève », a-t-il affirmé.

Face à ce qu’elle qualifie de laxisme des autorités, l’intersyndicale tient à rappeler que le mot d’ordre de grève demeure en vigueur. « Nous disons aux enseignantes et aux enseignants de Guinée que la grève n’est que suspendue, le mot d’ordre n’est pas levé. Nous allons nous référer à nos mandants et nous allons les écouter. Et à eux seuls de décider de la conduite à suivre et ce que l’assemblée générale va décider va être appliqué à la lettre par les exécutifs nationaux que nous sommes », a précisé le secrétaire général du SNE.

Enfin, l’intersyndicale affirme vouloir prendre l’opinion nationale et internationale à témoin. « En tout cas, nous prenons en témoin l’opinion nationale et internationale de la mauvaise foi du gouvernement à vouloir répondre aux aspirations légitimes des enseignantes et des enseignants de Guinée. Et le jour où nous allons rebeloter, alors personne ne dira que nous sommes instrumentalisés politiquement ou que nous sommes de mauvaise foi. Nous avons pris l’opinion nationale et internationale en témoin. Toute la population guinéenne est là et tous les citoyens guinéens. En tout cas, tout le peuple de Guinée est témoin de la bonne foi de l’intersyndicale de l’éducation », a-t-il averti.