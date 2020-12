Au cours du conseil ordinaire des ministres de ce jeudi, 17 décembre 2020, le Chef de l’État guinéen a soulevé des lacunes qui ont affecté, selon lui, le travail gouvernemental dans certains domaines, l’atteinte des objectifs prévus. Sur ce, Alpha Condé a aussitôt fait des invites.

En première ligne des insuffisances soulevées par le Président de la République, est la faiblesse de la communication gouvernementale. A l’en croire, le gouvernement de Kassory ne dispose pas de stratégie sur ce plan afin de contrer la campagne de dénigrement organisée par certains opposants et organisations de défense de droits de l’homme qui occultent systématiquement les cas de violence avérés et assumés par des partis politiques et des organisations de la société civile profondément politisées, selon ses termes.

« La sédentarisation » des cadres à des postes qu’ils occupent durant parfois des décennies est la deuxième défaillance de ce gouvernement évoquée par le locataire de Sékhourouyeah. Cet acte, faut-il rappeler, figure d’ailleurs dans ses engagements annoncés dans son discours de prestation de serment. En plus de cela, il a averti de mener une lutte ferme contre le copinage, la corruption sous la quatrième République.

Outre ces lacunes citées ci-dessus, Alpha Condé a déploré également les faiblesses du système judiciaire en dépit des efforts fournis pour la reforme de ce secteur et l’amélioration des conditions de travail des magistrats; un désordre croissant dans le domaine de la propriété foncière avec des ventes illicites récurrentes de domaines publics et des conflits domaniaux souvent alimentés par des juges indélicats, l’intensification de l’exploitation minière clandestine qui favorise la destruction de l’environnement, l’exode rural, la déscolarisation des enfants et la montée de la criminalité dans les zones concernées, et tant d’autres.