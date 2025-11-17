L’audience dans l’affaire qui oppose la Guinée à la Tanzanie s’est tenue ce lundi 17 novembre 2025, devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). La séance s’est déroulée au siège de l’institution, à Lausanne, en Suisse, de 8h30 à 15h30.

La délégation guinéenne était conduite par le président de la FEGUIFOOT, Sory Doumbouya, accompagné du secrétaire général, Ibrahima Blasco Barry, et du cabinet d’avocats Eleven & Law chargé d’assurer la défense des intérêts du football guinéen.

Dans son communiqué, la Fédération indique que « la partie dispositive de la décision du Tribunal est attendue dans les prochains jours ». Elle réaffirme par ailleurs sa volonté de s’inscrire strictement dans le respect des règlements sportifs et des procédures juridiques en vigueur.