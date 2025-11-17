Le feuilleton qui oppose la Guinée à la Tanzanie touche enfin à son dénouement. Après près d’un an de procédure, le Tribunal arbitral du sport (TAS) délivrera ce lundi 17 novembre 2025 sa décision finale dans l’affaire née lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Un verdict à fort enjeu, susceptible de bouleverser la course à la qualification du Syli national.

Le litige remonte au 19 novembre 2024, à Dar-es-Salaam, lors de l’ultime journée des éliminatoires. Battue 1-0 par la Tanzanie, la Guinée avait manqué sa qualification, alors qu’un simple match nul lui aurait ouvert les portes de la CAN.

Dans la foulée, la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) avait déposé une réserve auprès de la CAF, accusant la Tanzanie d’avoir aligné un joueur non identifié, en violation supposée des règles d’éligibilité.

Depuis, le dossier a atterri devant le TAS à Lausanne, en Suisse, seule instance habilitée à prendre une décision définitive.

En attendant le verdict, l’optimisme reste de mise au sein du football guinéen. Le président de la FEGUIFOOT, Sory Doumbouya, interrogé la semaine dernière, n’a pas caché sa confiance :

« Concernant notre opinion, nous sommes très confiants, car pour nous le droit sera dit. Je vous le dis, la Guinée sera rétablie dans ses droits », a-t-il déclaré.

Alors que le tirage au sort de la CAN est déjà effectué et que la compétition doit débuter le 18 décembre prochain, une question brûle les lèvres : la Guinée sera-t-elle réintégrée dans la compétition à la faveur d’une décision du TAS ?

L’heure de vérité approche, et avec elle l’espoir d’un retournement de situation historique pour le Syli national.