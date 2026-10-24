« Les jeunes ont compris, ils ont accepté » : Cellou Baldé salue le rôle de la jeunesse dans la stabilité du pays

Le ministre des Sports, Cellou Baldé, a salué la contribution de la jeunesse guinéenne à la stabilité du pays lors de son passage dans l’émission Sensé-Falé, diffusée sur la RTG. Il a notamment mis en avant les efforts des autorités en matière d’infrastructures sportives et les possibilités offertes aux jeunes pour entreprendre et construire leur avenir en Guinée.

Pour illustrer les avancées qu’il évoque, le ministre a cité le Parc national ainsi que le terrain de proximité de Wanindara, récemment inaugurés par les autorités. Selon lui, ces équipements témoignent de la volonté de favoriser la pratique sportive et de répondre aux attentes de la jeunesse.

Mais au-delà des infrastructures, c’est surtout la situation sociopolitique du pays qui a retenu son attention. Cellou Baldé a tenu à remercier les jeunes pour leur contribution à la paix et à l’entente nationale. « Nous remercions la jeunesse pour la paix dans le pays et l’entente», a-t-il déclaré.

Le ministre estime que l’accalmie observée ces dernières années ne s’explique pas uniquement par les initiatives de l’État. Il y voit également le résultat de la compréhension et de l’adhésion d’une partie de la jeunesse aux démarches engagées par les autorités.

Il a notamment évoqué l’absence de manifestations d’envergure au cours des dernières années ainsi que le déroulement de plusieurs consultations électorales, qu’il considère comme des signes de stabilité.

« C’est vrai que l’État a eu des initiatives, que l’État a travaillé, mais c’est parce que les jeunes ont compris, ils ont accepté », a-t-il affirmé.

Cellou Baldé a également insisté sur la place de l’entrepreneuriat dans les perspectives d’avenir des jeunes. À ses yeux, la fonction publique n’est plus l’unique horizon professionnel : la création de petites entreprises peut aussi leur permettre de trouver leur place et de réussir dans leur propre pays.

« Aujourd’hui, beaucoup n’ont pas besoin d’être engagés à la fonction publique parce qu’il y a la liberté d’initiatives. Ils créent de mini-entreprises pour réussir ici », a-t-il soutenu.

Dans le même esprit, le ministre a présenté la Guinée comme « un paradis, une terre de richesse et d’innovation ». Une manière de mettre en avant le potentiel économique du pays et la capacité des jeunes à en tirer parti grâce à leurs initiatives.

Des chiffres qui rappellent les tensions des dernières années

Ce discours sur la stabilité et les perspectives offertes à la jeunesse intervient toutefois dans un contexte marqué par les violences survenues lors de plusieurs manifestations en Guinée ces dernières années.

Dans un bilan publié en avril 2024, Amnesty International faisait état d’au moins 47 personnes tuées lors de manifestations sous le régime du CNRD, à la date du 22 avril. Selon l’organisation, plus de 75 % des victimes avaient moins de 25 ans et 40 % étaient âgées de moins de 18 ans. Elle signalait également de nombreuses personnes grièvement blessées lors de manifestations, dans des circonstances impliquant des individus identifiés comme membres des forces de sécurité.

Ces chiffres dressent un tableau plus contrasté de la situation de la jeunesse guinéenne. Si les infrastructures sportives et les possibilités d’entreprendre peuvent contribuer à son épanouissement, d’autres préoccupations restent au cœur des attentes : la protection des droits humains, la liberté de manifester et la participation à la vie citoyenne.

Les déclarations de Cellou Baldé mettent ainsi en avant la volonté des autorités de valoriser leurs initiatives en faveur des jeunes et de souligner leur rôle dans la stabilité nationale. Mais les données d’Amnesty International rappellent que la question de la jeunesse ne se limite ni aux équipements sportifs ni aux opportunités économiques. Elle renvoie aussi aux libertés publiques, à la sécurité et à la place que les jeunes peuvent occuper dans la vie politique et sociale du pays.