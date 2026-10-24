LDC CAF : le Horoya AC à 90 minutes d’un retour en phase de groupes

Après son succès à domicile (1-0) face à Al-Merrikh, le Horoya AC est tout proche de retrouver la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Les champions de Guinée disputent leur match retour du deuxième tour préliminaire ce samedi 24 octobre à Kigali, au Rwanda.

Encore 90 minutes à tenir pour les Rouge et Blanc de Matam. Vainqueur à l’aller à Conakry grâce à un but de Yakhouba Gnagna Barry, le HAC doit désormais confirmer son avantage face aux Soudanais d’Al-Merrikh pour valider son billet pour la phase de groupes.

Arrivés dans la capitale rwandaise dans la nuit de mercredi à jeudi, les Matamkas ont effectué leur dernière séance d’entraînement ce vendredi en vue de cette manche décisive.

Avec un but d’avance avant le coup d’envoi, les hommes de Nouhou Diané sont en position favorable. Une victoire ou un match nul leur suffirait pour décrocher la qualification. En revanche, une défaite par un but d’écart conduirait les deux équipes à une séance de tirs au but si le score cumulé est à égalité.

Le coup d’envoi est prévu à 17h GMT au Amahoro Stadium de Kigali.

Le Horoya AC vers un retour au premier plan?

Une qualification permettrait au Horoya AC de retrouver la phase de groupes de la Ligue des champions, qu’il n’a plus disputée depuis la saison 2022-2023. Lors de sa dernière apparition à ce stade, le club de Matam avait terminé troisième de son groupe avec sept points en six rencontres.

Ce retour constituerait également un signal positif pour le football guinéen sur la scène continentale. Le SOAR Académie avait été le dernier club guinéen à atteindre la phase de groupes d’une compétition interclubs de la CAF, lors de l’exercice 2023-2024, en participant à la Ligue des champions.

Al-Merrikh veut aussi retrouver la phase de groupes

De leur côté, les Soudanais d’Al-Merrikh espèrent renverser la situation et retrouver eux aussi la phase de groupes de la Ligue des champions. Comme le Horoya, ils n’ont plus atteint ce stade de la compétition depuis la saison 2022-2023.

Lors de leur dernière participation, les Soudanais avaient terminé à la quatrième place de leur groupe avec cinq points en six rencontres.

Le rendez-vous de Kigali s’annonce donc décisif pour les deux formations, qui ambitionnent de renouer avec la phase de groupes de la plus prestigieuse des compétitions interclubs du continent.