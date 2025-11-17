Alors que certaines voix internes appellent déjà l’UFDG à soutenir l’un des neuf candidats à l’élection présidentielle prévue en décembre prochain, son président, Cellou Dalein Diallo, a clairement exclu cette possibilité. En meeting avec ses partisans à Paris ce samedi 15 novembre, l’ancien Premier ministre a réaffirmé que sa formation politique ne prendra part d’aucune manière au scrutin.

« L’UFDG ne s’associera pas à cette mascarade. Parce que, vous savez, c’est un processus déclenché pour donner un semblant de légitimité et de légalité à la confiscation du pouvoir et à la commission du parjure. Nous ne sommes pas de cette catégorie. Nous ne participerons ni directement, ni indirectement à cette mascarade », a-t-il déclaré, soulignant que « l’UFDG est un parti fort, crédible, respecté de l’intérieur à l’intérieur comme à l’extérieur ».

Cellou Dalein Diallo a également averti des conséquences qu’aurait une participation de son parti au scrutin présidentiel.

« Si nous nous associons à cette mascarade, à cette confiscation du pouvoir, à cette commission du parjure, nous allons perdre notre âme. Nous ne le ferons pas, ni directement, ni indirectement », a-t-il insisté, rappelant que la position de l’UFDG reste inchangée depuis le référendum controversé.

Se présentant comme un défenseur des valeurs démocratiques, Cellou à ajouté :« Nous sommes des démocrates convaincus. Nous n’allons pas participer à l’enterrement de la démocratie et de la liberté publique dans notre pays. Pour que ce soit clair, nous n’avons pas de candidats. Nous ne soutenons personne ».

L’ancien Premier ministre estime par ailleurs que les résultats de la présidentielle ressembleront à ceux du référendum auquel son parti avait appelé au boycott.

« C’est un processus qui a été déclenché. C’était d’abord le référendum. On a demandé à nos militants et à tous les compatriotes de ne pas participer. La majorité d’entre eux n’a pas participé. Mais qu’est-ce qui s’est passé ? 91% de participation, 89,30 de votes favorables. Là aussi, s’il réussit son coup de force, les résultats qui seront publiés seront comme ceux publiés à l’occasion du référendum », a martelé le président de l’UFDG.