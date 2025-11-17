Lors de l’inauguration de l’échangeur de Bambeto, ce samedi 15 novembre 2025, le représentant du Fonds koweïtien pour le Développement économique arabe, Cheik Rashid El Bader, a salué avec l’action du gouvernement guinéen.

Prenant la parole au nom de son institution, il a d’abord exprimé sa gratitude envers les autorités guinéennes pour « l’accueil chaleureux, l’hospitalité remarquable et l’organisation exemplaire » de cette cérémonie qualifiée d’ événement historique.

Cheik Rashid El Bader a également remercié l’Ambassade de Guinée au Koweït pour son rôle diplomatique « actif » dans le renforcement des relations entre les deux pays, soulignant sa contribution à la concrétisation de plusieurs projets de développement.

Selon lui, l’inauguration de l’échangeur de Bambeto dépasse le cadre d’une simple infrastructure : “elle symbolise une étape majeure dans le renforcement du partenariat profond et croissant » entre le Koweït et la Guinée.

Le représentant du Fonds a rappelé les appuis financiers déjà consentis au pays, notamment cinq dons d’assistance technique totalisant 2,7 millions de dollars, ainsi qu’une subvention de 4 millions de dollars destinée à la sécurité alimentaire. Autant d’efforts qui témoignent, selon lui, de « l’engagement constant du Fonds en faveur du progrès et de la prospérité de la Guinée ».

Il a ensuite salué « l’efficacité remarquable » et le « leadership exemplaire » du gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de ses initiatives de développement, réaffirmant la volonté du Fonds koweïtien de poursuivre son soutien aux projets visant à promouvoir les Objectifs de développement durable à travers le pays.

Cheik Rashid El Bader a aussi adressé ses félicitations à l’ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation de l’échangeur de Bambeto, qu’il décrit comme « une œuvre durable, témoignage de la solidité du partenariat entre les deux nations et de leur ambition commune pour un avenir prospère au bénéfice du peuple guinéen ».