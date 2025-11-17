À la suite de la publication par la Cour suprême de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le Bloc pour l’alternance en Guinée (BAG), dirigé par Abdoulaye Sadio Barry, a vivement réagi. Par rapport à l’invalidation de sa candidature, la formation politique dénonce une décision qu’elle juge arbitraire et préjudiciable au processus démocratique.

« Notre participation à ce processus, tout le monde le savait : dès lors que la candidature de celui qui détient le pouvoir est validée, on connaît déjà le vainqueur. C’est clair dès la première minute », a déclaré Abdoulaye Sadio Barry.

Poursuivant, il alerte sur les conséquences d’une telle situation pour le pays : « Le pire qui puisse arriver à une nation, c’est lorsque, par négligence, on démissionne et on se dit que cela ne vaut plus la peine de se battre. À ce moment-là, vous laissez le champ libre à l’autre pour faire de vous et de votre pays ce qu’il veut. Il n’est alors plus le seul mauvais : vous devenez, vous aussi, partie du problème. Nous avons voulu participer ; nous en avons été empêchés. Mais notre volonté était de contribuer, d’apaiser, de construire. Cette volonté, nous la conserverons fermement. »

Abdoulaye Sadio Barry a également appelé les autorités de transition à prendre la mesure du contexte sous-régional : « La Guinée se retrouve aujourd’hui dans une région fragile. Je demande au CNRD de faire preuve de responsabilité et de tenir compte de la situation géopolitique dans laquelle nous vivons. Nous avons quelque chose de plus important qu’on ne l’imagine : la Guinée et nos familles. Les choses ne vont pas bien aujourd’hui, mais nous devons nous battre pour trouver des solutions politiques et éviter de vivre les mêmes drames que d’autres nations traversent. Cela vaut pour le CNRD comme pour toute autorité désormais omniprésente. »

Concernant la validation de la candidature du Général Mamadi Doumbouya, il se montre particulièrement critique : « Si la Cour suprême avait du courage, la première candidature à invalider serait celle de Mamadi Doumbouya. Si elle avait voulu juger honnêtement… Ils affirment que la nouvelle Constitution lui permet d’être candidat. Ce n’est pas ce qui a été dit. Le problème, c’est que la nouvelle Constitution n’a pas abrogé la Charte : elle l’a plutôt confirmée. »

Et d’ajouter : « L’article 192 de la nouvelle Constitution précise que le président conserve les prérogatives qui lui ont été conférées par la Charte. Si la Charte est confirmée, il doit en assumer à la fois les avantages et les inconvénients. C’est la logique dans un pays de justice. Mais si vous dites que ce n’est pas juste — et je sais que ce n’est pas juste — et que nous ne participons pas, vous en connaissez les conséquences ? Cela ouvrira la voie à des interprétations et frustrations qui ont déjà détruit des pays que nous connaissons tous. »

Malgré tout, le leader du BAG appelle à éviter toute escalade : « Le problème, c’est qu’il n’y aura qu’une seule personne élue Président. Celui qui a le pouvoir ne veut pas partir. Que doit-on faire ? Détruire le pays pour cela ? Non : il faut l’obliger à composer avec les autres pour sauver la situation. Le boycott conduit toujours à des conséquences incalculables. En période de transition, le mieux est de se battre pour obtenir un cadre acceptable. »