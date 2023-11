L’intervention de l’ancien ministre de la Communication du CNRD, Tibou Kamara, suscite des réactions au sein des parties prenantes au procès du 28 septembre 2009. Si les avocats de Moussa Dadis Camara se réjouissent de cette comparution, Me Alpha Amadou Ds Bah estime plutôt que ce dernier est en train de défendre son ancien président.

Dans l’émission mirador de Fim Fm, ce vendredi 17 novembre 2023, Maître Amadou Ds Bah explique que Tibou Camara est resté fidèle à Moussa Dadis Camara qui l’avait nommé ministre de l’Information. «Donc je crois qu’il a choisi de préserver les relations personnelles qu’il a avec Moussa Dadis plutôt que de dire la vérité. Tout ce qu’il a raconté à la barre, il y a beaucoup de contradictions surtout sur les raisons qui ont prévalu pour le déplacement du capitaine Dadis à Labé. Lui-même dans son discours, il a dit qu’il était venu à Labé pour défier ces détracteurs. Ensuite avant le 28 septembre il y a plusieurs événements qui se sont succédé qui laissaient entendre qu’il y a une crise profonde qui existait depuis longtemps. Tous ces faits montrent que c’est le capitaine Moussa Dadis qui a entretenu la confusion autour de sa candidature et c’est cette confusion là qui a conduit à la manifestation. Donc venir soutenir à la barre que le capitaine Dadis n’était pas au courant, je pense que Monsieur Tibou Kamara veut protéger son président», a laissé entendre l’avocat.

Avant de poursuivre : «Nous avons confiance à Sidya Touré qui a dit dans son procès-verbal qu’effectivement, il a été menacé par le capitaine Moussa Dadis. Connaissant Dadis surtout à l’époque des faits, nous voyons mal qu’il puisse se retenir face à Monsieur Sidya Touré. Ces menaces-là ont été confirmées par Moussa Dadis lui-même. Et aussi la présence de Tiegboro nous avons un élément sonore qui explique effectivement que Monsieur Tiegboro était présent lors de cette réunion téléphonique. Donc tous ces éléments laissent penser que Monsieur Tibou Kamara veut protéger son président. Mais le plus important ça sera la décision du tribunal, ce n’est pas parce qu’il est venu remettre en cause tout ce qu’on savait qui a prévalu pour la répression de ce massacre. Donc c’est au tribunal de se rendre compte qu’il y a eu contradiction».