A la veille du premier match du Syli National comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur Kaba Diawara est revenu sur l’importance de cette première affiche, les progrès de son groupe et cette grande opportunité de jouer un tournoi mondial.

Dans un bref entretien, Kaba Diawara a décortiqué le premier rendez-vous du Syli National de Guinée qui l’oppose à l’Ouganda ce 17 novembre 2023 à GMT au Maroc au stade municipal de Berkane. L’entraîneur du Syli sait à quoi s’attendre, même si pour lui, la victoire reste impérative.

« On est au Maroc mais ça constitue notre premier match à domicile quand même. Donc demain (ndlr ce vendredi) y’a pas d’alternative, il faut absolument prendre ces 3 points pour après aller affronter le Botswana le 21… » commente Kaba Diawara.

L’entraîneur du Syli sait très à quoi s’attendre face à l’Ouganda et a déjà un plan pour y faire face.

« On les a bien observé en vidéo, c’est une équipe très athlétique. On le sait, il vont nous opposer certainement à ce défi là. C’est à nous de répondre dans un premier temps d’essayer de répondre à cette charge et puis après essayer de s’imposer. Vu le résultat d’aujourd’hui, il va falloir tout mettre pour prendre ces trois points peu importe la manière. C’est un mini championnat, mais comme des matchs de coupe. Donc à chaque, il faudra, déjà au niveau de l’état d’esprit, être prêt à aller à la guerre parce que cette équipe-là va nous imposer un défi physique très important… » précise le technicien guinéen.

L’ancien attaquant est également revenu sur l’évolution de son groupe et la grande opportunité que représente ces éliminatoires de Coupe du Monde.

« On est ensemble depuis 2 ans, il nous reste encore deux ou trois petits points à améliorer c’est clair, surtout l’efficacité, que ce soit dans notre surface ou dans la surface adverse. Donc voilà, c’est des choses qu’on travaille au quotidien et maintenant qu’on y est, on se doit de rêver. Les joueurs adhèrent à ça et ça devient un objectif… » s’est confié l’entraîneur du Syli.

Pour rappel, la Guinée est logée dans le groupe C en compagnie de l’Algérie, du Mozambique, de l’Ouganda, du Botswana et de la Somalie. Les deux premiers cités ont déjà glané leurs 3 premiers points ce jeudi.