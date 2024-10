Le Premier ministre a reçu ce mercredi 16 octobre 2024 une délégation du Fonds monétaire international (FMI). Cette délégation est en mission en Guinée depuis le 2 octobre 2024, dans le cadre d’un programme destiné à soutenir le développement économique du pays.

Lors des échanges, la mission a dressé un diagnostic pertinent de la situation économique de la Guinée.

Concernant le diagnostic de la gouvernance économique, Bah Oury a indiqué que certains aspects nécessitent des améliorations. C’est pourquoi il a estimé qu’il est « essentiel de conjuguer nos efforts pour renforcer la capacité des finances publiques. »

Le chef de gouvernement a mis à profit cette occasion pour solliciter l’assistance technique en faveur des services publics, afin, dit-il, de « corriger les faiblesses et de consolider le système financier. Bien que l’Agence nationale de lutte contre la corruption (ANLC) et la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) soient déjà opérationnelles, nous demandons un soutien technique supplémentaire pour ces institutions, afin qu’elles puissent mieux détecter les fraudes fiscales. »

Par ailleurs, Bah Oury a réaffirmé l’engagement du président de la transition et du gouvernement à mettre en place un dispositif similaire au Millennium Challenge Corporation (MCC) des États-Unis : « Cette vision stratégique permet de changer la donne en matière de développement. »