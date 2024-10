Un bébé de deux mois a été enlevé au carrefour Léonais, dans le quartier Bagataye, sous-préfecture de Kamsar, le lundi 14 octobre 2024. Quelques heures plus tard, l’enfant a été retrouvé sain et sauf entre Kolaboui et la ville de Boké.

Selon Mamadou Saliou Barry, père du nourrisson, la suspecte aurait confié l’enfant à un jeune homme dans un village. « La voleuse est arrivée dans le village avec le bébé. Elle a demandé à un homme de le tenir pour qu’elle puisse se mettre à l’aise. On lui a dit qu’il n’y avait pas de toilettes et qu’elle devait aller en brousse pour se soulager. C’est alors qu’elle a pris un bidon d’eau et est partie, mais elle n’est jamais revenue chercher l’enfant. Après plusieurs heures d’attente, l’homme a alerté les autorités locales, qui ont ensuite informé celles de Boké. Une délégation a alors été envoyée pour récupérer le bébé. Heureusement, mon enfant n’a montré aucun signe de maltraitance, mais nous allons tout de même l’emmener à l’hôpital pour un contrôle », a-t-il précisé.

La suspecte reste introuvable pour l’instant. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête et appellent les citoyens à coopérer pour aider à la localiser.